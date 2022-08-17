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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Темп - Динамо Брл
Темп - Динамо Брл: обзор матча 17 августа 2022
Темп
17.08.2022, среда, 14:30
Россия. Кубок, 1/256 финала
2 : 0
Завершен
Динамо Брл
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Темп - Динамо Брл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Темп
Россия. Кубок, 1/32 финала
Темп
3 : 4
30.07.2026
КДВ
Россия. Кубок, 3 раунд
Темп
0 : 1
10.09.2025
Знамя Труда
Россия. Кубок, 2 раунд
Иртыш
0 : 0
19.08.2025
Темп
Россия. Кубок, 1 раунд
Темп
2 : 2
07.08.2025
Уралец-ТС
Россия. Кубок, 2 раунд
Сибирь
4 : 3
21.08.2024
Темп
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Победа
1 : 2
25.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Динамо Брл
2 : 0
18.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
КДВ
0 : 1
11.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Акрон-2
2 : 0
04.10.2026
Динамо Брл
Информация о матче
Стадион:
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Динамо Брл
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«Динамо Барнаул» – «Иртыш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
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