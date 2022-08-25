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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Днепр-1
АЕК - Днепр-1: обзор матча 25 августа 2022
АЕК
25.08.2022, четверг, 19:00
Лига Европы, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Днепр-1
21'
А. Гьюрчо
45'
Р. Лопеш
78'
Н. Энглезу
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол АЕК - Днепр-1
Желтая карточка
А. Гарсия
90'
+1
Замена
Г. Наум
️️️️
А. Гьюрчо
83'
ГОЛ! 3:0!
Н. Энглезу
78'
Замена
А. Гарсия
️️️️
О. Альтман
74'
Замена
Р. Мамас
️️️️
И. Фараж
74'
Желтая карточка
Р. Лопеш
73'
Замена
В. Олатунжи
️️️️
Р. Лопеш
73'
70'
Замена
И. Когут
️️️️
А. Громов
Желтая карточка
Г. Ледеш
61'
ГОЛ! 2:0!
Р. Лопеш
45'
42'
Желтая карточка
Р. Бабенко
ГОЛ! 1:0!
А. Гьюрчо
21'
14'
Желтая карточка
С. Логинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
33
Никос Энглезу
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
6
Ойер
ОП
7
Гуш Ледеш
ОП
51
Омри Альтман
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Днепр-1
25
Бузанелло
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
27
Доминго Бланко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
34
Владимир Танчик
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
93
Макс Валеф
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
АЕК
13
Димитриос Стилианидис
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
16
Бруно Гама
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
9
Хосе Ромо
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
Днепр-1
25
Игорь Когут
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
25
Владислав Рыбак
ЦФ
3-2-1-1-3
12
Пирич
16
Росалес
33
Энглезу
3
Гонсалес
6
Ойер
7
Ледеш
51
Альтман
11
Фараж
9
Гьюрчо
21
Лопеш
15
Миличевич
4-2-5
3
Адамюк
5
Сваток
18
Логинов
25
Бузанелло
27
Бланко
8
Пихаленок
8
Бабенко
93
Валеф
11
Гуцуляк
34
Танчик
9
Довбик
51
Альтман
14
Гарсия
14
Гарсия
51
Альтман
11
Фараж
66
Мамас
66
Мамас
11
Фараж
9
Гьюрчо
29
Наум
29
Наум
9
Гьюрчо
21
Лопеш
33
Олатунжи
33
Олатунжи
21
Лопеш
Громов
25
Когут
25
Когут
Громов
28
Громов
28
Громов
Остались в запасе
АЕК
Днепр-1
13
Димитриос Стилианидис
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
16
Бруно Гама
ЦП
9
Хосе Ромо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
7
Александр Назаренко
ПВ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
25
Владислав Рыбак
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Остались в запасе
13
Димитриос Стилианидис
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
16
Бруно Гама
ЦП
9
Хосе Ромо
ЦФ
Остались в запасе
7
Александр Назаренко
ПВ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
25
Владислав Рыбак
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Александр Кучер
Статистика матча АЕК - Днепр-1
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
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