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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Днепр-1 - АЕК
Днепр-1 - АЕК: обзор матча 18 августа 2022
Днепр-1
18.08.2022, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
АЕК
90'
А. Сваток
16'
О. Альтман
29'
А. Сваток (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Днепр-1 - АЕК
ГОЛ! 1:2!
А. Сваток
Пас отдал
А. Пихаленок
90'
86'
Замена
Р. Мамас
️️️️
Г. Ледеш
86'
Замена
И. Тричковски
️️️️
А. Гьюрчо
66'
Замена
Б. Гама
️️️️
И. Фараж
62'
Желтая карточка
Г. Ледеш
Замена
А. Назаренко
️️️️
Э. Пурита
61'
58'
Замена
Х. Ромо
️️️️
Р. Лопеш
Замена
А. Громов
️️️️
И. Когут
46'
29'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
А. Сваток
16'
ГОЛ! 0:1!
О. Альтман
Пас отдал
Н. Энглезу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
25
Бузанелло
ЛЗ
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
27
Доминго Бланко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
34
Владимир Танчик
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
93
Макс Валеф
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
АЕК
38
Иоаким Тумпас
ВР
33
Никос Энглезу
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
7
Гуш Ледеш
ОП
6
Ойер
ОП
51
Омри Альтман
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Днепр-1
18
Сергей Логинов
ЦЗ
7
Александр Назаренко
ПВ
28
Артем Громов
ЦФ
8
Руслан Бабенко
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
25
Владислав Рыбак
ЦФ
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
16
Бруно Гама
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
9
Хосе Ромо
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
4-3-3
25
Бузанелло
5
Сваток
3
Адамюк
4
Пурита
27
Бланко
8
Пихаленок
25
Когут
93
Валеф
9
Довбик
34
Танчик
3-2-1-1-3
38
Тумпас
33
Энглезу
3
Гонсалес
16
Росалес
7
Ледеш
6
Ойер
51
Альтман
11
Фараж
15
Миличевич
21
Лопеш
9
Гьюрчо
4
Пурита
7
Назаренко
7
Назаренко
4
Пурита
25
Когут
28
Громов
28
Громов
25
Когут
7
Ледеш
66
Мамас
66
Мамас
7
Ледеш
11
Фараж
16
Гама
16
Гама
11
Фараж
21
Лопеш
9
Ромо
9
Ромо
21
Лопеш
9
Гьюрчо
10
Тричковски
10
Тричковски
9
Гьюрчо
Остались в запасе
Днепр-1
АЕК
18
Сергей Логинов
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
25
Владислав Рыбак
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
12
Кенан Пирич
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
29
Гиоргос Наум
АП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
18
Сергей Логинов
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
25
Владислав Рыбак
ЦФ
Остались в запасе
12
Кенан Пирич
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
29
Гиоргос Наум
АП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Днепр-1 - АЕК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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