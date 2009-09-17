Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Герта - Вентспилс
Герта - Вентспилс: обзор матча 17 сентября 2009
Герта
17.09.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 1 тур
1 : 1
Завершен
Вентспилс
34'
Л. Пищек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Вентспилс
Замена
Ж. Ндеки
️️️️
Ю. Жигарев
Желтая карточка
М. Штайн
Замена
П. Дардаи
️️️️
Л. Хартманн
Замена
В. Астафьевс
️️️️
И. Цыгирлаш
Замена
А. Бутрик
️️️️
А. Вишняковс
Замена
Сезар
️️️️
Л. Пищек
Желтая карточка
Р. Бенгтссон
Желтая карточка
Ю. Жигарев
ГОЛ! 1:0!
Л. Пищек
Замена
С. Бурхерт
️️️️
Я. Дробны
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Арне Фридрих
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
0
Леннарт Хартманн
ЦП
16
Сисеро
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Вентспилс
30
Павел Чесновский
ВР
18
Павелc Михадюкc
ЦЗ
0
Алессандро Дзамперини
ЦЗ
5
Евгений Космачев
ОП
8
Григорий Чиркин
ЦП
4
Юрий Жигарев
ЦП
22
Игорь Цыгирлаш
ЦП
20
Алексейс Вишняковс
ЦП
34
Александр Соловьев
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
0
Сезар
ЛП
8
Пол Дардаи
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Вентспилс
1
Александр Колинько
ВР
17
Жан-Поль Ндеки
ЦЗ
24
Азамат Байматов
ЦП
3
Виталий Астафьевс
ЦП
32
Андрей Бутрик
ПП
11
Александр Дедов
ЦФ
90
Эдуард Вишняковс
ЦФ
3-2-3-2
33
Дробны
3
Фридрих
16
Янкер
20
Бенгтссон
26
Пищек
2
Штайн
8
Нику
16
Сисеро
0
Хартманн
20
Рамос
19
Домовчийски
2-1-5-1
30
Чесновский
18
Михадюкc
0
Дзамперини
5
Космачев
8
Чиркин
22
Цыгирлаш
20
Вишняковс
34
Соловьев
4
Жигарев
15
Лайзанс
33
Дробны
30
Бурхерт
30
Бурхерт
33
Дробны
26
Пищек
0
Сезар
0
Сезар
26
Пищек
0
Хартманн
8
Дардаи
8
Дардаи
0
Хартманн
22
Цыгирлаш
3
Астафьевс
3
Астафьевс
22
Цыгирлаш
4
Жигарев
17
Ндеки
17
Ндеки
4
Жигарев
20
Вишняковс
32
Бутрик
32
Бутрик
20
Вишняковс
Остались в запасе
Герта
Вентспилс
5
Стив фон Берген
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
24
Азамат Байматов
ЦП
1
Александр Колинько
ВР
11
Александр Дедов
ЦФ
90
Эдуард Вишняковс
ЦФ
Остались в запасе
5
Стив фон Берген
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
11
Раффаэл
ЦФ
Остались в запасе
24
Азамат Байматов
ЦП
1
Александр Колинько
ВР
11
Александр Дедов
ЦФ
90
Эдуард Вишняковс
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Герта - Вентспилс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Вентспилс
Лига Европы, 2 раунд
Вентспилс
1 : 5
17.09.2020
Русенборг
Лига Европы, 1 раунд
Вентспилс
2 : 1
27.08.2020
Динамо-Авто
Лига Европы, 3 раунд
Витория Гимараеш
6 : 0
14.08.2019
Вентспилс
Лига Европы, 3 раунд
Вентспилс
0 : 3
08.08.2019
Витория Гимараеш
Лига Европы, 2 раунд
Гзира Юнайтед
2 : 2
01.08.2019
Вентспилс
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Олимпиаштадион
Новости команд
Все
Герта
Вентспилс
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
«Чемпионат»: Лапочкин не сообщил УЕФА о попытке влияния на результат матча «Вентспилс» – «Бордо»
2021.04.15 17:36
8
Товарищеские матчи. «Химки» обыграли «Чайку», Овчина помог «Вележу» не уступить «Арсеналу» и другие результаты
2021.02.06 21:58
ЦСКА в первом матче в 2019 году забил пять безответных мячей «Вентспилсу»
2019.01.21 19:44
12
ЦСКА на первом сборе сыграет c «Вентспилсом» и «Мольде»
2019.01.14 12:59
232
Киевское «Динамо» и «Спартак» заинтересованы в 20-летнем форварде «Вентспилса»
2018.08.13 14:55
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+