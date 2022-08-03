Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Маккаби Х - Аполлон
Маккаби Х - Аполлон: обзор матча 03 августа 2022
Маккаби Х
03.08.2022, среда, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
4 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Аполлон
38'
М. Пейберне (АГ)
54'
А. Мохамед
62'
А. Мохамед
79'
Ф. Пьеррот
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Маккаби Х - Аполлон
90'
+2
Замена
И. Шахар
️️️️
И. Питтас
Замена
М. Чибота
️️️️
Д. Азиза
80'
Замена
Н. Рукавица
️️️️
Ф. Пьеррот
80'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Пьеррот
Пас отдал
Д. Азиза
79'
Замена
С. Менахем
️️️️
П. Корню
73'
Замена
М. Абу Фани
️️️️
А. Мохамед
73'
64'
Замена
Р. Джанга
️️️️
А. Панайоту
ГОЛ! 3:0!
А. Мохамед
62'
60'
Вторая желтая
В. Йованович
ГОЛ! 2:0!
А. Мохамед
54'
51'
Желтая карточка
В. Йованович
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Пейберне
Пас отдал
Д. Азиза
38'
30'
Желтая карточка
А. Хаммас
24'
Желтая карточка
А. Панайоту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
44
Джош Коэн
ВР
4
Богдан Планич
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
27
Пьер Корню
ЦЗ
31
Нета Лави
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
4
Али Мохамед
ОП
9
Тьяррон Чери
ЦП
8
Долев Азиза
ЦП
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Аполлон
1
Александар Йованович
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
20
Данило Шполярич
ОП
30
Андреас Панайоту
ЦП
30
Николя Дигини
ЦФ
24
Амин Хаммас
ЦФ
77
Исраэль Колл
ЦФ
27
Валентин Роберж
ЦФ
14
Матье Пейберне
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Маккаби Х
77
Рои Фукс
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
55
Рами Гершон
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
20
Ори Дахан
ЦЗ
36
Йинон Элияху
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
13
Мавис Чибота
ЛВ
77
Омер Атцили
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
33
Маор Леви
ЦП
Аполлон
99
Деметрис Деметриу
ВР
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
25
Харис Кириаку
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
31
Реваз Инигия
ЦФ
21
Петрос Психас
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
11
Багали Дабо
ЦФ
3-3-2-2
44
Коэн
3
Голдберг
27
Корню
31
Лави
4
Планич
4
Мохамед
6
Сандгрен
9
Чери
8
Азиза
26
Давид
19
Пьеррот
1-1-2-5
1
Йованович
33
Йованович
20
Шполярич
30
Панайоту
28
Питтас
30
Дигини
14
Пейберне
27
Роберж
77
Колл
24
Хаммас
27
Корню
12
Менахем
12
Менахем
27
Корню
19
Пьеррот
13
Рукавица
13
Рукавица
19
Пьеррот
4
Мохамед
15
Абу Фани
15
Абу Фани
4
Мохамед
8
Азиза
13
Чибота
13
Чибота
8
Азиза
28
Питтас
36
Шахар
36
Шахар
28
Питтас
30
Панайоту
32
Джанга
32
Джанга
30
Панайоту
Остались в запасе
Маккаби Х
Аполлон
77
Рои Фукс
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
55
Рами Гершон
ВР
15
Офри Арад
ЦЗ
20
Ори Дахан
ЦЗ
36
Йинон Элияху
ЦЗ
77
Омер Атцили
ЦП
33
Маор Леви
ЦП
Главный тренер
Барак Бахар
99
Деметрис Деметриу
ВР
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
25
Харис Кириаку
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
31
Реваз Инигия
ЦФ
21
Петрос Психас
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
11
Багали Дабо
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Остались в запасе
77
Рои Фукс
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
55
Рами Гершон
ВР
15
Офри Арад
ЦЗ
20
Ори Дахан
ЦЗ
36
Йинон Элияху
ЦЗ
77
Омер Атцили
ЦП
33
Маор Леви
ЦП
Остались в запасе
99
Деметрис Деметриу
ВР
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
25
Харис Кириаку
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
31
Реваз Инигия
ЦФ
21
Петрос Психас
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
11
Багали Дабо
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Главный тренер
Христакис Христофору
Статистика матча Маккаби Х - Аполлон
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Стадион:
Кирьят Элизер
Новости команд
Все
Маккаби Х
Аполлон
«Аполлон» – «Бранн»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
10 августа
«Бранн» – «Аполлон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
«Бранн» – «Аполлон»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
4 августа
«Аполлон» – «Дила»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
27 июля
«Барселона» сенсационно вылетела из Юношеской лиги УЕФА
5 февраля
«Барселона» сенсационно вылетела из Юношеской лиги УЕФА
5 февраля
«Маккаби» Хайфа – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
2025.07.31 19:50
«Торпедо-БелАЗ» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
2025.07.24 19:50
«Рубин» сделал предложение по трансферу хавбека сборной Израиля
2025.06.03 08:55
Игрок сборной Израиля умер в 31 год
2025.05.21 15:09
«Аполлон» – «Бранн»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
10 августа
«Бранн» – «Аполлон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
«Бранн» – «Аполлон»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
4 августа
«Аполлон» – «Дила»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
27 июля
Гол Кокорина принес «Арису» победу в «Дерби богов»
2025.04.13 21:08
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+