Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аполлон - Маккаби Х
Аполлон - Маккаби Х: обзор матча 09 августа 2022
Аполлон
09.08.2022, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Маккаби Х
19'
Э. Онженда
27'
И. Колл
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аполлон - Маккаби Х
90'
+3
Замена
Н. Рукавица
️️️️
Ф. Пьеррот
Желтая карточка
Ва
89'
86'
Желтая карточка
Д. Сандгрен
Замена
П. Артиматас
️️️️
В. Роберж
74'
Замена
И. Шахар
️️️️
Э. Онженда
73'
68'
Желтая карточка
П. Корню
61'
Замена
П. Корню
️️️️
С. Менахем
Желтая карточка
Э. Онженда
60'
60'
Замена
Д. Азиза
️️️️
О. Атцили
Замена
Б. Дабо
️️️️
Р. Джанга
57'
56'
Желтая карточка
С. Менахем
46'
Замена
А. Мохамед
️️️️
О. Арад
Желтая карточка
И. Колл
45'
+5
Желтая карточка
Н. Дигини
42'
ГОЛ! 2:0!
И. Колл
27'
ГОЛ! 1:0!
Э. Онженда
19'
Желтая карточка
И. Питтас
11'
11'
Желтая карточка
М. Абу Фани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
1
Александар Йованович
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
25
Харис Кириаку
ЦП
77
Исраэль Колл
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
30
Николя Дигини
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Маккаби Х
44
Джош Коэн
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
31
Нета Лави
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Аполлон
99
Деметрис Деметриу
ВР
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
20
Ва
ЛВ
36
Идо Шахар
ЦП
11
Багали Дабо
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
30
Андреас Панайоту
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
31
Реваз Инигия
ПВ
21
Петрос Психас
ПВ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Маккаби Х
55
Рами Гершон
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
77
Рои Фукс
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
20
Ори Дахан
ЦЗ
36
Йинон Элияху
ПЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
13
Мавис Чибота
ЛВ
4
Али Мохамед
ОП
33
Маор Леви
ЦП
8
Долев Азиза
ЦП
26
Деан Давид
ЦФ
4-3-3
1
Йованович
24
Хаммас
14
Пейберне
27
Роберж
15
Кабраль
28
Питтас
77
Колл
25
Кириаку
30
Дигини
26
Онженда
32
Джанга
3-2-3-1
44
Коэн
15
Арад
3
Голдберг
4
Планич
6
Сандгрен
12
Менахем
15
Абу Фани
77
Атцили
9
Чери
19
Пьеррот
27
Роберж
4
Артиматас
4
Артиматас
27
Роберж
26
Онженда
36
Шахар
36
Шахар
26
Онженда
32
Джанга
11
Дабо
11
Дабо
32
Джанга
12
Менахем
27
Корню
27
Корню
12
Менахем
19
Пьеррот
13
Рукавица
13
Рукавица
19
Пьеррот
15
Арад
4
Мохамед
4
Мохамед
15
Арад
77
Атцили
8
Азиза
8
Азиза
77
Атцили
Остались в запасе
Аполлон
Маккаби Х
99
Деметрис Деметриу
ВР
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
30
Андреас Панайоту
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
20
Ва
ЛВ
31
Реваз Инигия
ПВ
21
Петрос Психас
ПВ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
55
Рами Гершон
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
77
Рои Фукс
ВР
20
Ори Дахан
ЦЗ
36
Йинон Элияху
ПЗ
33
Маор Леви
ЦП
13
Мавис Чибота
ЛВ
26
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
99
Деметрис Деметриу
ВР
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
30
Андреас Панайоту
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
20
Ва
ЛВ
31
Реваз Инигия
ПВ
21
Петрос Психас
ПВ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Остались в запасе
55
Рами Гершон
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
77
Рои Фукс
ВР
20
Ори Дахан
ЦЗ
36
Йинон Элияху
ПЗ
33
Маор Леви
ЦП
13
Мавис Чибота
ЛВ
26
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Аполлон - Маккаби Х
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
Стадион:
Цирио
Новости команд
Все
Аполлон
Маккаби Х
«Аполлон» – «Бранн»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
10 августа
«Бранн» – «Аполлон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
«Бранн» – «Аполлон»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
4 августа
«Аполлон» – «Дила»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
27 июля
«Барселона» сенсационно вылетела из Юношеской лиги УЕФА
5 февраля
«Аполлон» – «Бранн»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
10 августа
«Бранн» – «Аполлон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
«Бранн» – «Аполлон»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
4 августа
«Аполлон» – «Дила»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
27 июля
Гол Кокорина принес «Арису» победу в «Дерби богов»
2025.04.13 21:08
3
«Барселона» сенсационно вылетела из Юношеской лиги УЕФА
5 февраля
«Маккаби» Хайфа – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
2025.07.31 19:50
«Торпедо-БелАЗ» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
2025.07.24 19:50
«Рубин» сделал предложение по трансферу хавбека сборной Израиля
2025.06.03 08:55
Игрок сборной Израиля умер в 31 год
2025.05.21 15:09
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+