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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Гондурас - Гватемала
Гондурас - Гватемала: обзор матча 28 сентября 2022
Гондурас
28.09.2022, среда, 04:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Гватемала
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гондурас - Гватемала
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
0 : 2
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
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Аргентина
2 : 0
07.06.2026
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Перу
2 : 2
31.03.2026
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Коста-Рика
0 : 0
19.11.2025
Гондурас
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
3 : 0
07.06.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Чехия
3 : 1
05.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
7 : 0
27.03.2026
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Канада
1 : 0
18.01.2026
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