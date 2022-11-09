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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Химки-М - Сатурн
Химки-М - Сатурн: обзор матча 09 ноября 2022
Химки-М
09.11.2022, среда, 13:00
Россия. Вторая лига. Группа 3, 21 тур
3 : 1
Завершен
Сатурн
21'
Д. Камлашев
25'
А. Раджабов
57'
С. Мосиян
63'
Д. Прошляков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки-М - Сатурн
Желтая карточка
Д. Малыхин
87'
75'
Желтая карточка
А. Закиров
74'
Желтая карточка
Д. Прошляков
Замена
И. Гнутов
️️️️
С. Ахмаев
72'
Замена
А. Белов
️️️️
А. Кормушин
72'
70'
Замена
В. Галушин
️️️️
В. Фролов
70'
Замена
А. Царев
️️️️
А. Новичков
Замена
И. Дибиров
️️️️
Д. Слободян
65'
63'
ГОЛ! 3:1!
Д. Прошляков
Замена
В. Шишнин
️️️️
С. Мосиян
61'
Замена
Е. Семененко
️️️️
Р. Полковников
61'
58'
Замена
И. Предеус
️️️️
Р. Щербин
58'
Замена
А. Моргунов
️️️️
Д. Поляков
58'
Замена
В. Марков
️️️️
А. Самылин
ГОЛ! 3:0!
С. Мосиян
57'
ГОЛ! 2:0!
А. Раджабов
25'
ГОЛ! 1:0!
Д. Камлашев
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки-М
1
Станислав Черчесов
ВР
97
Ильсур Валеев
ЛЗ
82
Глеб Родионов
ЦЗ
23
Алекс Раджабов
ЛВ
17
Сергей Мосиян
ЛВ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
5
Александр Кормушин
ОП
81
Данил Слободян
АП
8
Роман Полковников
АП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Сатурн
1
Иван Скрипник
ВР
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
89
Данил Неплюев
ПЗ
37
Антон Волков
ЛВ
97
Алексей Самылин
ЛВ
8
Данила Поляков
ЦП
18
Артем Новичков
ЦП
9
Артем Закиров
ЦП
14
Руслан Щербин
ПВ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рудой
Химки-М
48
Михаил Дорохин
ВР
69
Егор Семененко
ЦЗ
79
Сергей Горшков
ПЗ
71
Владимир Шишнин
ПЗ
79
Аркадий Гарибян
ЦП
11
Исмаил Дибиров
АП
46
Арсений Белов
АП
73
Иван Гнутов
ЦФ
19
Егор Шмаров
ЦФ
88
Данил Массуренко
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Сатурн
79
Данила Ермаков
ВР
88
Арсений Царев
ЛЗ
2
Богдан Михайличенко
ЦЗ
11
Владимир Марков
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
77
Ренат Балкизов
ПВ
11
Вячеслав Галушин
ПВ
18
Александр Юрьев
ЦФ
77
Илья Предеус
ЦФ
2-2-3-3
1
Черчесов
97
Валеев
82
Родионов
8
Малыхин
5
Кормушин
9
Камлашев
8
Полковников
17
Мосиян
27
Ахмаев
23
Раджабов
81
Слободян
3-3-3-1
1
Скрипник
89
Неплюев
24
Головня
29
Фролов
8
Поляков
18
Новичков
9
Закиров
14
Щербин
37
Волков
97
Самылин
22
Прошляков
27
Ахмаев
73
Гнутов
73
Гнутов
27
Ахмаев
81
Слободян
11
Дибиров
11
Дибиров
81
Слободян
5
Кормушин
46
Белов
46
Белов
5
Кормушин
8
Полковников
69
Семененко
69
Семененко
8
Полковников
17
Мосиян
71
Шишнин
71
Шишнин
17
Мосиян
97
Самылин
11
Марков
11
Марков
97
Самылин
8
Поляков
14
Моргунов
14
Моргунов
8
Поляков
14
Щербин
77
Предеус
77
Предеус
14
Щербин
18
Новичков
88
Царев
88
Царев
18
Новичков
29
Фролов
11
Галушин
11
Галушин
29
Фролов
Остались в запасе
Химки-М
Сатурн
19
Егор Шмаров
ЦФ
88
Данил Массуренко
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
79
Сергей Горшков
ПЗ
79
Аркадий Гарибян
ЦП
48
Михаил Дорохин
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
18
Александр Юрьев
ЦФ
77
Ренат Балкизов
ПВ
2
Богдан Михайличенко
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Рудой
Остались в запасе
19
Егор Шмаров
ЦФ
88
Данил Массуренко
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
79
Сергей Горшков
ПЗ
79
Аркадий Гарибян
ЦП
48
Михаил Дорохин
ВР
Остались в запасе
79
Данила Ермаков
ВР
18
Александр Юрьев
ЦФ
77
Ренат Балкизов
ПВ
2
Богдан Михайличенко
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Рудой
Статистика матча Химки-М - Сатурн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Химки-М
0 : 0
11.10.2025
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Арсенал-2
0 : 0
04.10.2025
Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
1 : 2
03.11.2024
Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Химки-М
0 : 2
28.10.2024
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Космос
1 : 1
20.10.2024
Химки-М
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Рыбаков
(Ульяновск)
Помощники судьи:
Роман Купцов (Самара)
Александр Головченко (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Анатолий Агеев (Москва)
Инспектор:
Георгий Беликов (Брянск)
Стадион:
Новые Химки
Посещаемость:
95 из 3066 зрителей (3%)
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