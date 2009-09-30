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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АПОЭЛ - Челси
АПОЭЛ - Челси: обзор матча 30 сентября 2009
АПОЭЛ
30.09.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 2 тур
0 : 1
Завершен
Челси
18'
Н. Анелька
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Челси
Замена
Д. Коул
️️️️
С. Калу
Желтая карточка
Б. Иванович
Замена
Деку
️️️️
Ж. Беллетти
Замена
К. Косовски
️️️️
Н. Александру
Желтая карточка
С. Калу
18'
ГОЛ! 0:1!
Н. Анелька
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
6
Бобан Грнчаров
ЛЗ
23
Элиу Пинту
ЦЗ
10
Костас Хараламбидис
ЦЗ
24
Христос Контис
ПЗ
26
Нуну Мораиш
ЛП
30
Ненад Миросавлевич
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
7
Саввас Пурсайтидис
ПП
33
Хрисис Михаил
ЦФ
32
Алтын Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Челси
1
Петр Чех
ВР
20
Бранислав Иванович
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЛП
8
Саломон Калу
ЦП
13
Флоран Малуда
ЦП
2
Майкл Эссьен
ПП
0
Жулиано Беллетти
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
АПОЭЛ
88
Тасос Киссас
ВР
19
Мариос Элиа
ЛЗ
11
Камил Косовски
ЛП
17
Маринос Сациас
ЦП
9
Андреас Папафанасиу
ЦФ
37
Марио Брешка
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
0
Деку
ЦП
12
Джо Коул
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-4-2
22
Хиотис
6
Грнчаров
23
Пинту
10
Хараламбидис
24
Контис
26
Мораиш
30
Миросавлевич
11
Александру
7
Пурсайтидис
32
Хаджи
33
Михаил
4-4-2
1
Чех
6
Карвалью
3
Коул
26
Терри
20
Иванович
2
Эссьен
8
Калу
13
Малуда
8
Лэмпард
39
Анелька
0
Беллетти
Михайленко
37
Брешка
37
Брешка
Михайленко
11
Александру
11
Косовски
11
Косовски
11
Александру
0
Беллетти
0
Деку
0
Деку
0
Беллетти
8
Калу
12
Коул
12
Коул
8
Калу
Остались в запасе
АПОЭЛ
Челси
9
Андреас Папафанасиу
ЦФ
17
Маринос Сациас
ЦП
88
Тасос Киссас
ВР
19
Мариос Элиа
ЛЗ
Главный тренер
Маринос Узунидис
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
9
Андреас Папафанасиу
ЦФ
17
Маринос Сациас
ЦП
88
Тасос Киссас
ВР
19
Мариос Элиа
ЛЗ
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча АПОЭЛ - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Бертран Лайек
(Ванн)
Помощники судьи:
Микаэль Аннонье
Давид Бенеш (оба - Франция)
Резервный судья:
Филипп Малиж (Франция)
Делегат:
Петр Фоусек (Чехия)
Инспектор:
Гюнтер Бенке (Австрия)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 00:50 (в записи)
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