Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бордо - Маккаби Х
Бордо - Маккаби Х: обзор матча 30 сентября 2009
Бордо
30.09.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 2 тур
1 : 0
Завершен
Маккаби Х
83'
М. Сиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Маккаби Х
Красная карточка
Б. Каял
Замена
Г. Бокколи
️️️️
Э. Голаса
ГОЛ! 1:0!
М. Сиани
Замена
Г. Сертик
️️️️
Я. Плашил
Желтая карточка
Э. Мешумар
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
М. Гадир
Замена
Д. Белльон
️️️️
Ф. Кавенаги
Замена
Ш. Арбейтман
️️️️
В. Двалишвили
Замена
Фернандо
️️️️
Й. Гуркюфф
Желтая карточка
М. Планюс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
17
Вендел
ЛП
12
Алу Диарра
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Маккаби Х
1
Нир Давидович
ВР
24
Тсепо Масилела
ЛЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
21
Декель Кейнан
ЦЗ
27
Эйял Мешумар
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
2
Джон Хайро Кульма
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
20
Янив Катан
ЦФ
13
Владимир Двалишвили
ЦФ
16
Мохаммад Гадир
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
6
Фернандо
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
Маккаби Х
22
Амир Эдри
ВР
4
Шай Маймон
ЦЗ
7
Густаво Бокколи
ЦП
14
Тьяго Силва
ЦП
18
Али Осман
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
28
Шломи Арбейтман
ЦФ
4-4-2
16
Каррассо
14
Тремулинас
27
Планюс
13
Сиани
21
Шальме
17
Вендел
8
Гуркюфф
18
Плашил
12
Диарра
27
Шамах
79
Кавенаги
4-3-3
1
Давидович
27
Мешумар
5
Тейшейра
21
Кейнан
24
Масилела
7
Каял
2
Кульма
23
Голаса
16
Гадир
13
Двалишвили
20
Катан
8
Гуркюфф
6
Фернандо
6
Фернандо
8
Гуркюфф
18
Плашил
22
Сертик
22
Сертик
18
Плашил
79
Кавенаги
11
Белльон
11
Белльон
79
Кавенаги
23
Голаса
7
Бокколи
7
Бокколи
23
Голаса
13
Двалишвили
28
Арбейтман
28
Арбейтман
13
Двалишвили
16
Гадир
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
16
Гадир
Остались в запасе
Бордо
Маккаби Х
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
14
Тьяго Силва
ЦП
22
Амир Эдри
ВР
4
Шай Маймон
ЦЗ
18
Али Осман
ЦП
Главный тренер
Элиша Леви
Остались в запасе
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
6
Анри Савье
ЦФ
Остались в запасе
14
Тьяго Силва
ЦП
22
Амир Эдри
ВР
4
Шай Маймон
ЦЗ
18
Али Осман
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Элиша Леви
Статистика матча Бордо - Маккаби Х
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Брамхар
(Рейссен)
Помощники судьи:
Ари Бринк
Вилко Лобберт (оба - Голландия)
Резервный судья:
Тома ван Зихем (Голландия)
Делегат:
Барри Брайт (Англия)
Инспектор:
Душан Крхняк (Словакия)
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 01:05 (в записи)
Новости команд
Все
Бордо
Маккаби Х
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
«Барселона» сенсационно вылетела из Юношеской лиги УЕФА
5 февраля
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
«Маккаби» Хайфа – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
2025.07.31 19:50
«Торпедо-БелАЗ» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
2025.07.24 19:50
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
6
«Барселона» сенсационно вылетела из Юношеской лиги УЕФА
5 февраля
«Маккаби» Хайфа – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
2025.07.31 19:50
«Торпедо-БелАЗ» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
2025.07.24 19:50
«Рубин» сделал предложение по трансферу хавбека сборной Израиля
2025.06.03 08:55
Игрок сборной Израиля умер в 31 год
2025.05.21 15:09
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+