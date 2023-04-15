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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Словацко
Теплице - Словацко: обзор матча 15 апреля 2023
Теплице
15.04.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Словацко
63'
М. Хибс (П)
26'
М. Петржела
49'
Я. Калабишка
84'
Ф. Вехета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Теплице - Словацко
90'
+4
Замена
П. Юрошка
️️️️
В. Синявский
84'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Вехета
Пас отдал
М. Хавлик
73'
Замена
Д. Хользер
️️️️
М. Петржела
73'
Замена
Ф. Вехета
️️️️
О. Михалик
66'
Желтая карточка
M. Kudela
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Хибс
63'
Замена
A. Hycka
️️️️
Я. Урбанец
63'
53'
Замена
M. Kudela
️️️️
М. Травник
49'
ГОЛ! 0:2!
Я. Калабишка
Пас отдал
В. Синявский
Красная карточка
T. Vondrasek
47'
41'
Желтая карточка
М. Травник
Желтая карточка
Н. Мицевич
33'
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Петржела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
4
Неманья Мицевич
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
26
Якуб Урбанец
ЛВ
27
Даниэль Трубац
ЛВ
23
Лукаш Маречек
ОП
19
Роберт Юкл
ЦП
11
Даниэл Фила
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
20
Марек Хавлик
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
0
A. Hycka
ЦЗ
21
Adam Čičovský
ЦП
7
Филип Жак
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
35
Mohamed Yasser
ЦФ
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
8
Martin Kudela
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
71
Seung-bin Kim
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
4-1-1-2-2
2
Шалоупек
17
11
Хибс
4
Мицевич
23
Маречек
19
Юкл
27
Трубац
26
Урбанец
30
11
Фила
4-4-2
1
Нгуйен
23
Рейнберк
91
Калабишка
6
Хофманн
3
Кадлец
10
Травник
11
Петржела
99
Синявский
20
Хавлик
17
Михалик
27
Шашинка
26
Урбанец
0
0
26
Урбанец
11
Петржела
95
Хользер
95
Хользер
11
Петржела
10
Травник
8
8
10
Травник
99
Синявский
77
Юрошка
77
Юрошка
99
Синявский
17
Михалик
27
Вехета
27
Вехета
17
Михалик
Остались в запасе
Теплице
Словацко
72
Filip Mucha
ВР
21
Adam Čičovský
ЦП
7
Филип Жак
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
35
Mohamed Yasser
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
30
Томаш Фристак
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
71
Seung-bin Kim
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Остались в запасе
72
Filip Mucha
ВР
21
Adam Čičovský
ЦП
7
Филип Жак
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
35
Mohamed Yasser
ЦФ
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
71
Seung-bin Kim
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Мартин Шведик
Статистика матча Теплице - Словацко
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
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Теплице
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Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
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Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
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1
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1
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2020.06.10 21:35
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2020.06.03 22:58
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2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
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2019.06.28 16:56
3
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
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2020.06.10 21:35
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