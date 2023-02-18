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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Сигма
Слован - Сигма: обзор матча 18 февраля 2023
Слован
18.02.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Сигма
2'
Л. Тупта
78'
Л. Черв
20'
М. Хытил (П)
55'
J. Navratil
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Сигма
ГОЛ! 2:2!
Л. Черв
Пас отдал
М. Думбия
78'
73'
Желтая карточка
Т. Златохлавек
71'
Замена
L. Gressak
️️️️
D. Ventura
71'
Замена
Т. Златохлавек
️️️️
М. Хытил
Замена
М. Думбия
️️️️
К. Фридек
60'
55'
ГОЛ! 1:2!
J. Navratil
Замена
И. Рондич
️️️️
А. Гали
46'
45'
+3
Желтая карточка
Л. Враштил
45'
Желтая карточка
Р. Брейте
36'
Замена
️️️️
А. Русек
20'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Хытил
Желтая карточка
O. Vliegen
19'
ГОЛ! 1:0!
Л. Тупта
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
6
Лукас Черв
ЦП
8
Кристиан Фридек
ЦП
9
Матей Валента
АП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
70
Ахмад Гали
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
32
Vit Benes
ЦЗ
8
Филип Зорван
ЦП
25
Denis Ventura
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
20
Иржи Слама
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Слован
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
15
Имад Рондич
ЦП
6
Tomáš Polyak
ЦП
42
Мохамед Думбия
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Сигма
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
33
Томаш Златохлавек
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
22
M. Hadas
ЦФ
2-2-2-4
82
98
Пребсл
4
Плехаты
6
Черв
8
Фридек
29
Тупта
9
Валента
33
Олатунжи
70
Гали
27
37
Пурзитидис
2-3-5
7
Брейте
19
Враштил
32
8
Зорван
25
30
20
Слама
1
13
Хытил
9
Русек
11
70
Гали
15
Рондич
15
Рондич
70
Гали
8
Фридек
42
Думбия
42
Думбия
8
Фридек
25
0
0
25
13
Хытил
33
Златохлавек
33
Златохлавек
13
Хытил
Остались в запасе
Слован
Сигма
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
22
M. Hadas
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Остались в запасе
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
22
M. Hadas
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Слован - Сигма
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
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