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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Словацко
Слован - Словацко: обзор матча 11 февраля 2023
Слован
11.02.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Словацко
90+3'
О. Михалик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Словацко
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
О. Михалик
83'
Желтая карточка
Я. Калабишка
Замена
K. Meszaros
️️️️
М. Фукала
80'
73'
Замена
О. Шашинка
️️️️
Ф. Вехета
Замена
И. Рондич
️️️️
В. Олатунжи
72'
Замена
М. Думбия
️️️️
К. Фридек
72'
71'
Желтая карточка
Ф. Вехета
62'
Замена
М. Доски
️️️️
Д. Хользер
62'
Замена
О. Михалик
️️️️
М. Кохут
Замена
Л. Тупта
️️️️
Д. Висински
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
6
Лукас Черв
ЦП
8
Кристиан Фридек
ЦП
9
Матей Валента
АП
9
Денис Висински
АП
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Слован
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
42
Мохамед Думбия
ЦП
6
Tomáš Polyak
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
70
Ахмад Гали
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Словацко
31
Иржи Борек
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
71
Seung-bin Kim
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
3-2-2-3
82
4
Плехаты
98
Пребсл
22
Фукала
6
Черв
8
Фридек
9
Висински
9
Валента
27
33
Олатунжи
37
Пурзитидис
3-2-3-1-1
1
Нгуйен
6
Хофманн
91
Калабишка
95
Хользер
23
Рейнберк
3
Кадлец
11
Петржела
28
Даничек
20
Хавлик
21
Кохут
27
Вехета
9
Висински
29
Тупта
29
Тупта
9
Висински
8
Фридек
42
Думбия
42
Думбия
8
Фридек
33
Олатунжи
15
Рондич
15
Рондич
33
Олатунжи
22
Фукала
0
0
22
Фукала
95
Хользер
14
Доски
14
Доски
95
Хользер
21
Кохут
17
Михалик
17
Михалик
21
Кохут
27
Вехета
27
Шашинка
27
Шашинка
27
Вехета
Остались в запасе
Слован
Словацко
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
70
Ахмад Гали
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
31
Иржи Борек
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
71
Seung-bin Kim
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Остались в запасе
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
70
Ахмад Гали
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Остались в запасе
31
Иржи Борек
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
71
Seung-bin Kim
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Мартин Шведик
Статистика матча Слован - Словацко
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
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