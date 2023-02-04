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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Сигма
Словацко - Сигма: обзор матча 04 февраля 2023
Словацко
04.02.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Сигма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словацко - Сигма
90'
+3
Замена
Т. Златохлавек
️️️️
М. Хытил
90'
+2
Замена
L. Gressak
️️️️
D. Ventura
Замена
М. Доски
️️️️
Д. Хользер
82'
Замена
М. Кохут
️️️️
О. Михалик
81'
81'
Замена
️️️️
А. Русек
62'
Замена
Я. Фортельный
️️️️
J. Navratil
Замена
О. Шашинка
️️️️
П. Бранднер
57'
Желтая карточка
П. Бранднер
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
20
Марек Хавлик
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
32
Vit Benes
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
25
Denis Ventura
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
1
Jakub Trefil
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Словацко
31
Иржи Борек
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
77
Павел Юрошка
ПВ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
71
Seung-bin Kim
ЦФ
Сигма
0
L. Gressak
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
22
Флоран Пулоло
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
33
Томаш Златохлавек
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
3-2-3-2
1
Нгуйен
6
Хофманн
91
Калабишка
95
Хользер
3
Кадлец
23
Рейнберк
20
Хавлик
28
Даничек
10
Травник
17
Михалик
11
Бранднер
4-2-4
7
Брейте
19
Враштил
32
38
Покорны
21
Змозла
25
30
11
9
Русек
13
Хытил
1
95
Хользер
14
Доски
14
Доски
95
Хользер
17
Михалик
21
Кохут
21
Кохут
17
Михалик
11
Бранднер
27
Шашинка
27
Шашинка
11
Бранднер
25
0
0
25
13
Хытил
33
Златохлавек
33
Златохлавек
13
Хытил
30
8
Фортельный
8
Фортельный
30
Остались в запасе
Словацко
Сигма
31
Иржи Борек
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
71
Seung-bin Kim
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
77
Ян Водганел
ЛП
22
Флоран Пулоло
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
31
Иржи Борек
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
71
Seung-bin Kim
ЦФ
Остались в запасе
77
Ян Водганел
ЛП
22
Флоран Пулоло
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Словацко - Сигма
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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