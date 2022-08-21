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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Словацко
Сигма - Словацко: обзор матча 21 августа 2022
Сигма
21.08.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Словацко
40'
Ф. Зорван (П)
68'
О. Михалик
73'
Л. Козак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сигма - Словацко
87'
Желтая карточка
Ф. Нгуйен
87'
Замена
М. Кадлец
️️️️
Л. Козак
Желтая карточка
А. Русек
78'
Замена
Я. Водганел
️️️️
J. Navratil
75'
Замена
️️️️
L. Gressak
75'
75'
Замена
М. Травник
️️️️
М. Кохут
73'
ГОЛ! 1:2!
Л. Козак
68'
ГОЛ! 1:1!
О. Михалик
Пас отдал
В. Синявский
66'
Желтая карточка
М. Доски
Замена
P. Zifcak
️️️️
М. Хытил
64'
Желтая карточка
М. Хытил
63'
63'
Желтая карточка
О. Михалик
Желтая карточка
О. Змозла
56'
46'
Замена
М. Хавлик
️️️️
В. Левин
46'
Замена
М. Петржела
️️️️
П. Бранднер
46'
Замена
О. Михалик
️️️️
О. Шашинка
40'
Желтая карточка
Л. Козак
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Зорван
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
13
Моймир Хытил
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
19
Лукаш Враштил
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
14
Мерчас Доски
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
88
Владислав Левин
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Сигма
77
Ян Водганел
ЛП
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
20
Марек Хавлик
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
17
Ондржей Михалик
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
4-3-3
7
Брейте
32
21
Змозла
0
30
Хватал
13
Хытил
8
Зорван
30
1
9
Русек
19
Враштил
4-2-1-3
1
Нгуйен
27
Томич
4
Шимко
14
Доски
6
Хофманн
88
Левин
99
Синявский
21
Кохут
27
Шашинка
18
Козак
11
Бранднер
30
77
Водганел
77
Водганел
30
13
Хытил
11
11
13
Хытил
18
Козак
3
Кадлец
3
Кадлец
18
Козак
88
Левин
20
Хавлик
20
Хавлик
88
Левин
11
Бранднер
11
Петржела
11
Петржела
11
Бранднер
21
Кохут
10
Травник
10
Травник
21
Кохут
27
Шашинка
17
Михалик
17
Михалик
27
Шашинка
Остались в запасе
Сигма
Словацко
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
30
Томаш Фристак
ВР
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Остались в запасе
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Мартин Шведик
Статистика матча Сигма - Словацко
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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