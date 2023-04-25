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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Янг Бойз
Грассхоппер - Янг Бойз: обзор матча 25 апреля 2023
Грассхоппер
25.04.2023, вторник, 21:30
Швейцария. Суперлига, 30 тур
4 : 1
Завершен
Янг Бойз
23'
Ш. Демхасадж
42'
П. Пушич
49'
Ф. Лустенбергер (АГ)
78'
П. Пушич (П)
31'
К. Фасснахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Янг Бойз
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
Г. Моранди
87'
Замена
Н. Лосли
️️️️
Т. Рибейру
87'
Желтая карточка
К. Херц
83'
Замена
А. Абраши
️️️️
П. Пушич
81'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
П. Пушич
78'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Ш. Демхасадж
67'
65'
Замена
А. Аменда
️️️️
С. Иттен
60'
Замена
М. Элиа
️️️️
К. Имери
60'
Замена
Д. Ррудхани
️️️️
Ф. Угринич
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Ф. Лустенбергер
49'
46'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
Ж. Монтейру
46'
Замена
Ш. Ниасс
️️️️
С. Лаупер
ГОЛ! 2:1!
П. Пушич
Пас отдал
Ш. Демхасадж
42'
33'
Желтая карточка
С. Лаупер
31'
ГОЛ! 1:1!
К. Фасснахт
Пас отдал
У. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
Ш. Демхасадж
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
70
Теруки Хара
ПЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
11
Гиотто Моранди
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
25
Наджак
ПЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
19
Флориан Ходжа
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
8
Дион Какури
АП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
14
Мигел Чайва
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
4-4-2
99
Морейра
15
Секо
16
Рибейру
77
Болла
70
Хара
31
Шмид
24
Херц
6
Кавабе
70
Пушич
9
Демхасадж
11
Моранди
4-1-3-2
1
Расьоппи
27
Блум
28
Лустенбергер
15
Зесигер
25
Гарсия
30
Имери
16
Фасснахт
23
Угринич
30
Лаупер
10
Иттен
99
Монтейру
16
Рибейру
20
Лосли
20
Лосли
16
Рибейру
70
Пушич
6
Абраши
6
Абраши
70
Пушич
11
Моранди
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
11
Моранди
9
Демхасадж
9
Дадашов
9
Дадашов
9
Демхасадж
10
Иттен
12
Аменда
12
Аменда
10
Иттен
23
Угринич
77
Ррудхани
77
Ррудхани
23
Угринич
30
Лаупер
19
Ниасс
19
Ниасс
30
Лаупер
99
Монтейру
17
Нсаме
17
Нсаме
99
Монтейру
30
Имери
12
Элиа
12
Элиа
30
Имери
Остались в запасе
Грассхоппер
Янг Бойз
71
Джастин Хаммел
ВР
25
Наджак
ПЗ
19
Флориан Ходжа
ЦП
8
Дион Какури
АП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
1
Марвин Келлер
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
14
Мигел Чайва
ОП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
71
Джастин Хаммел
ВР
25
Наджак
ПЗ
19
Флориан Ходжа
ЦП
8
Дион Какури
АП
Остались в запасе
1
Марвин Келлер
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
14
Мигел Чайва
ОП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Грассхоппер - Янг Бойз
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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