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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Люцерн
Санкт-Галлен - Люцерн: обзор матча 19 февраля 2023
Санкт-Галлен
19.02.2023, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Люцерн
13'
Ж. Гуйемено (П)
78'
М. Маглица (П)
32'
М. Фридек
62'
Н. Белоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Люцерн
80'
Замена
М. Дьямбу
️️️️
М. Дрегер
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Маглица
78'
Замена
Э. Латте-Лат
️️️️
M. Kempter
66'
Замена
Ч. Аколо
️️️️
Л. Даяку
66'
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
Ж. Гуйемено
66'
63'
Замена
Д. Соргич
️️️️
Т. Клидже
62'
ГОЛ! 1:2!
Н. Белоко
Пас отдал
П. Дорн
Замена
А. Шмидт
️️️️
К. Витциг
58'
Желтая карточка
Л. Даяку
57'
54'
Желтая карточка
П. Шурпф
45'
Желтая карточка
А. Яшари
32'
ГОЛ! 1:1!
М. Фридек
Пас отдал
М. Майер
Замена
Л. Ватковяк
️️️️
В. Геббельс
22'
Красная карточка
Л. Ати Зиги
20'
13'
Желтая карточка
М. Фридек
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Гуйемено
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
24
Michael Kempter
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
7
Кристиан Витциг
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
43
Леон Даяку
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
30
Исмаил Бека
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
30
Ардон Яшари
ОП
17
Мартин Фридек
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
7
Макс Майер
АП
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Санкт-Галлен
34
Стефано Гвидотти
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Люцерн
44
Diego Heller
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
10
Лорик Эмини
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
4-4-1-1
1
Зиги
24
6
Маглица
20
Стержиу
5
Вальчи
21
Гуйемено
88
Квинтийя
16
Гертлер
7
Витциг
69
Геббельс
43
Даяку
4-1-3-1-1
1
Лорец
20
Дорн
30
Бека
6
Симани
37
Дрегер
30
Яшари
17
Фридек
16
Белоко
11
Шурпф
7
Майер
18
Клидже
7
Витциг
22
Шмидт
22
Шмидт
7
Витциг
21
Гуйемено
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
21
Гуйемено
24
29
Латте-Лат
29
Латте-Лат
24
43
Даяку
77
Аколо
77
Аколо
43
Даяку
69
Геббельс
25
Ватковяк
25
Ватковяк
69
Геббельс
37
Дрегер
6
Дьямбу
6
Дьямбу
37
Дрегер
18
Клидже
39
Соргич
39
Соргич
18
Клидже
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Люцерн
34
Стефано Гвидотти
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
Главный тренер
Петер Цайдлер
44
Diego Heller
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
34
Стефано Гвидотти
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
Остались в запасе
44
Diego Heller
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Санкт-Галлен - Люцерн
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
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Цюрих
2 : 2
22.11.2026
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Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
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Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
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Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
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