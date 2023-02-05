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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Янг Бойз
Люцерн - Янг Бойз: обзор матча 05 февраля 2023
Люцерн
05.02.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Янг Бойз
33'
П. Шурпф
64'
С. Иттен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Янг Бойз
81'
Замена
Д. Ррудхани
️️️️
Ф. Ридер
Замена
Т. Клидже
️️️️
B. Mbunga-Kimpioka
71'
65'
Замена
К. Имери
️️️️
К. Фасснахт
65'
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
Ж. Нсаме
Желтая карточка
Н. Белоко
64'
64'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Иттен
40'
Желтая карточка
К. Масейрас
ГОЛ! 1:0!
П. Шурпф
33'
31'
Желтая карточка
К. Фасснахт
27'
Желтая карточка
У. Гарсия
Желтая карточка
Д. Симани
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
30
Исмаил Бека
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
30
Ардон Яшари
ОП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
7
Макс Майер
АП
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
10
Седрик Иттен
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Люцерн
44
Diego Heller
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
10
Лорик Эмини
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
18
Тибо Клидже
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Янг Бойз
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Кастриот Имери
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лорец
37
Дрегер
30
Бека
6
Симани
20
Дорн
30
Яшари
11
Шурпф
16
Белоко
17
Фридек
7
Майер
75
4-4-2
1
Расьоппи
23
Масейрас
15
Зесигер
28
Лустенбергер
25
Гарсия
16
Фасснахт
32
Ридер
23
Угринич
19
Ниасс
17
Нсаме
10
Иттен
75
18
Клидже
18
Клидже
75
32
Ридер
77
Ррудхани
77
Ррудхани
32
Ридер
16
Фасснахт
30
Имери
30
Имери
16
Фасснахт
17
Нсаме
99
Монтейру
99
Монтейру
17
Нсаме
Остались в запасе
Люцерн
Янг Бойз
44
Diego Heller
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
10
Лорик Эмини
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ЦЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
44
Diego Heller
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
10
Лорик Эмини
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ЦЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Люцерн - Янг Бойз
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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