Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Цюрих
Санкт-Галлен - Цюрих: обзор матча 30 июля 2022
Санкт-Галлен
30.07.2022, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Цюрих
20'
Ю. Фон Мос
45+1'
Б. Омераджич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Цюрих
87'
Желтая карточка
А. Гогиа
70'
Замена
И. Сантини
️️️️
Т. Айегун
70'
Замена
Ф. Алити
️️️️
А. Герреро
64'
Замена
А. Маркезано
️️️️
С. Сейлер
64'
Замена
Ш. Конде
️️️️
М. Хорншух
Замена
Ч. Аколо
️️️️
Ф. Шуберт
60'
52'
Желтая карточка
Ж. Костадинович
Замена
Л. Стержиу
️️️️
Э. Латте-Лат
46'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Б. Омераджич
45'
+1
Желтая карточка
Э. Латте-Лат
26'
21'
Желтая карточка
Н. Бораниясевич
ГОЛ! 1:0!
Ю. Фон Мос
Пас отдал
Э. Латте-Лат
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
7
Кристиан Витциг
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
22
Айзек Шмидт
ПВ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
3
Адриан Герреро
ЛВ
8
Стефан Сейлер
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Санкт-Галлен
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
16
Ранди Шнайдер
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
56
Edis Bytyqi
ЦП
23
Алессио Бесио
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
2-4-2-2
1
Зиги
27
Гиндо
6
Маглица
88
Квинтийя
7
Витциг
4
Стильхарт
6
Суттер
81
Фон Мос
22
Шмидт
10
Шуберт
29
Латте-Лат
2-3-3-2
25
Брехнер
16
Хорншух
4
Омераджич
28
Бораниясевич
5
Метс
8
Сейлер
14
Окита
7
Красники
3
Герреро
15
Айегун
29
Гнонто
29
Латте-Лат
20
Стержиу
20
Стержиу
29
Латте-Лат
10
Шуберт
77
Аколо
77
Аколо
10
Шуберт
3
Герреро
5
Алити
5
Алити
3
Герреро
8
Сейлер
19
Маркезано
19
Маркезано
8
Сейлер
16
Хорншух
44
Конде
44
Конде
16
Хорншух
15
Айегун
18
Сантини
18
Сантини
15
Айегун
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Цюрих
16
Ранди Шнайдер
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
56
Edis Bytyqi
ЦП
23
Алессио Бесио
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
3
Акакий Гогиа
ПВ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
16
Ранди Шнайдер
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
56
Edis Bytyqi
ЦП
23
Алессио Бесио
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
3
Акакий Гогиа
ПВ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Санкт-Галлен - Цюрих
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Зиттерштадион
Новости команд
Все
Санкт-Галлен
Цюрих
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+