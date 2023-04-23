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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Генк
Шарлеруа - Генк: обзор матча 23 апреля 2023
Шарлеруа
23.04.2023, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
2 : 2
Завершен
Генк
3'
И. Мбенза
51'
К. Нкуба
2'
М. МакКензи
31'
М. Саматта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Генк
Замена
Д. Хейманс
️️️️
Д. Марк
90'
+3
85'
Замена
Л. Ойен
️️️️
М. Трезор
Замена
Н. Штулич
️️️️
Ю. Баджи
85'
Замена
С. Андреу
️️️️
Ж. Кайембе
77'
75'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
М. Саматта
68'
Замена
А. Уаттара
️️️️
Б. Эль-Ханнус
Желтая карточка
Д. Марк
67'
ГОЛ! 2:2!
К. Нкуба
Пас отдал
И. Мбенза
51'
46'
Желтая карточка
М. Садик
Желтая карточка
С. Кнежевич
45'
Желтая карточка
К. Нкуба
39'
31'
ГОЛ! 1:2!
М. Саматта
Пас отдал
Д. Пайнтсил
ГОЛ! 1:1!
И. Мбенза
Пас отдал
К. Нкуба
3'
2'
ГОЛ! 0:1!
М. МакКензи
Пас отдал
М. Трезор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ОП
7
Исаак Мбенза
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
38
Джексон Чачуа
ПВ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
31
Майк Трезор
АП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Шарлеруа
1
Martin Delavalée
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
88
Рюта Мориока
АП
38
Дан Хейманс
АП
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
9
Никола Штулич
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
11
Люка Ойен
АП
8
Николас Кастро
АП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Йира Сор
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
3-1-2-2-2
12
Коффи
18
Кайембе
25
Марк
5
Кнежевич
23
Илаймахаритра
7
Мбенза
8
Зорган
27
Нкуба
38
Чачуа
15
Байо
20
Баджи
4-3-2-1
26
Вандевордт
23
Пресиадо
15
Садик
3
МакКензи
3
Артеага
8
Хейнен
17
Грошовски
28
Пайнтсил
11
Эль-Ханнус
31
Трезор
38
Саматта
18
Кайембе
25
Андреу
25
Андреу
18
Кайембе
25
Марк
38
Хейманс
38
Хейманс
25
Марк
20
Баджи
9
Штулич
9
Штулич
20
Баджи
11
Эль-Ханнус
32
Уаттара
32
Уаттара
11
Эль-Ханнус
31
Трезор
11
Ойен
11
Ойен
31
Трезор
38
Саматта
99
Арокодаре
99
Арокодаре
38
Саматта
Остались в запасе
Шарлеруа
Генк
1
Martin Delavalée
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
88
Рюта Мориока
АП
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
Главный тренер
Карим Бельхосин
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
8
Николас Кастро
АП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
1
Martin Delavalée
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
88
Рюта Мориока
АП
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
8
Николас Кастро
АП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Шарлеруа - Генк
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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