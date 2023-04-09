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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Генк
Стандард - Генк: обзор матча 09 апреля 2023
Стандард
09.04.2023, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Генк
33'
Ф. Зинкернагель
39'
Ф. Зинкернагель (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Генк
Желтая карточка
М. Бокади
90'
+2
89'
Желтая карточка
Х. Артеага
88'
Замена
А. Уаттара
️️️️
П. Грошовски
Желтая карточка
Н. Дюсенн
87'
Желтая карточка
Д. Чанак
86'
Замена
С. Перица
️️️️
С. Альсате
83'
Замена
L. Noubi
️️️️
К. Лайфис
81'
71'
Желтая карточка
Б. Хейнен
Замена
Д. Чанак
️️️️
Н. Огайо
68'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
В. Баликвиша
66'
64'
Замена
Н. Кастро
️️️️
Б. Эль-Ханнус
Замена
О. Давида
️️️️
Ф. Зинкернагель
52'
46'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Й. Сор
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Зинкернагель
39'
36'
Желтая карточка
А. Пресиадо
36'
Замена
М. Садик
️️️️
К. Куэста
ГОЛ! 1:0!
Ф. Зинкернагель
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
15
Арон Доннум
ПВ
39
Ноа Огайо
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
31
Майк Трезор
АП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
77
Ошер Давида
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Люка Ойен
АП
8
Николас Кастро
АП
2-4-2-2
16
Бодар
3
Дюсенн
20
Бокади
34
Лайфис
7
Альсате
21
Баликвиша
59
Цимирот
11
Зинкернагель
15
Доннум
13
Фосси
39
Огайо
4-3-3
26
Вандевордт
23
Пресиадо
46
Куэста
3
МакКензи
3
Артеага
8
Хейнен
17
Грошовски
28
Пайнтсил
11
Сор
31
Трезор
11
Эль-Ханнус
34
Лайфис
4
4
34
Лайфис
21
Баликвиша
72
Мелегони
72
Мелегони
21
Баликвиша
39
Огайо
61
Чанак
61
Чанак
39
Огайо
11
Зинкернагель
77
Давида
77
Давида
11
Зинкернагель
7
Альсате
18
Перица
18
Перица
7
Альсате
46
Куэста
15
Садик
15
Садик
46
Куэста
17
Грошовски
32
Уаттара
32
Уаттара
17
Грошовски
11
Сор
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
11
Сор
11
Эль-Ханнус
8
Кастро
8
Кастро
11
Эль-Ханнус
Остались в запасе
Стандард
Генк
30
Лоран Хенкине
ВР
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
11
Люка Ойен
АП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
9
Рено Эмон
ЦФ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
11
Люка Ойен
АП
Главный тренер
Мбайе Лейе
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Стандард - Генк
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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