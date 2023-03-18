Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Зюлте-Варегем
Стандард - Зюлте-Варегем: обзор матча 18 марта 2023
Стандард
18.03.2023, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Зюлте-Варегем
14'
М. Фосси
39'
Н. Дюсенн
76'
А. Фадера
85'
А. Ндур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Зюлте-Варегем
Желтая карточка
Р. Эмон
90'
+4
90'
Замена
А. Драмбаев
️️️️
А. Фадера
Желтая карточка
М. Фосси
89'
88'
Желтая карточка
Н. Ромменс
Замена
Р. Эмон
️️️️
С. Альсате
88'
85'
ГОЛ! 2:2!
А. Ндур
Пас отдал
К. Брюлс
83'
Замена
S. Braem
️️️️
Н. Мироши
Желтая карточка
К. Лайфис
79'
76'
ГОЛ! 2:1!
А. Фадера
Замена
Д. Чанак
️️️️
В. Баликвиша
74'
Замена
С. Перица
️️️️
Н. Огайо
73'
62'
Замена
Н. Ромменс
️️️️
А. Сиссако
ГОЛ! 2:0!
Н. Дюсенн
Пас отдал
А. Доннум
39'
ГОЛ! 1:0!
М. Фосси
Пас отдал
С. Альсате
14'
6'
Желтая карточка
Н. Мироши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
15
Арон Доннум
ПВ
39
Ноа Огайо
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Зюлте-Варегем
1
Louis Bostyn
ВР
4
Timothy Derijck
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
39
Алие Фадера
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
20
Новатус Мироши
ОП
29
Lukas Willen
ЦП
22
Кристиан Брюлс
АП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
77
Ошер Давида
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Зюлте-Варегем
1
Sammy Bossut
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
5
Borja López
ЦЗ
19
Шейк Тиам
ЦЗ
59
Dylan Demuynck
ЦП
8
Николас Ромменс
ЦП
34
Stan Braem
ЦФ
35
Lennert Hallaert
ЦФ
2-4-2-2
16
Бодар
3
Дюсенн
20
Бокади
34
Лайфис
7
Альсате
21
Баликвиша
59
Цимирот
11
Зинкернагель
15
Доннум
13
Фосси
39
Огайо
2-2-1-3-2
1
4
Фила
4
8
Сиссако
20
Мироши
29
25
Ндур
22
Брюлс
39
Фадера
9
Гано
9
Фоссен
21
Баликвиша
61
Чанак
61
Чанак
21
Баликвиша
7
Альсате
9
Эмон
9
Эмон
7
Альсате
39
Огайо
18
Перица
18
Перица
39
Огайо
39
Фадера
14
Драмбаев
14
Драмбаев
39
Фадера
8
Сиссако
8
Ромменс
8
Ромменс
8
Сиссако
20
Мироши
34
34
20
Мироши
Остались в запасе
Стандард
Зюлте-Варегем
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
Главный тренер
Мбайе Лейе
1
Sammy Bossut
ВР
5
Borja López
ЦЗ
19
Шейк Тиам
ЦЗ
59
Dylan Demuynck
ЦП
35
Lennert Hallaert
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
Остались в запасе
1
Sammy Bossut
ВР
5
Borja López
ЦЗ
19
Шейк Тиам
ЦЗ
59
Dylan Demuynck
ЦП
35
Lennert Hallaert
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Стандард - Зюлте-Варегем
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
Новости команд
Все
Стандард
Зюлте-Варегем
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+