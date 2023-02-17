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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Генк
Мехелен - Генк: обзор матча 17 февраля 2023
Мехелен
17.02.2023, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Генк
21'
Ж. Хайреманс
75'
Н. Сторм
35'
М. Трезор
90+4'
Б. Хейнен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Генк
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Б. Хейнен
Пас отдал
П. Грошовски
Замена
I. Swers
️️️️
J. Van Hecke
90'
Замена
Н. Мукау
️️️️
А. Да Крус
85'
80'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Х. Артеага
77'
Замена
Н. Кастро
️️️️
М. Трезор
ГОЛ! 2:1!
Н. Сторм
Пас отдал
Й. Маледе
75'
Желтая карточка
К. Мрабти
65'
Замена
Й. Маледе
️️️️
Ж. Нгой
63'
63'
Замена
М. Саматта
️️️️
Т. Арокодаре
46'
Замена
Й. Сор
️️️️
Б. Эль-Ханнус
46'
Замена
А. Пресиадо
️️️️
Д. Пайнтсил
35'
ГОЛ! 1:1!
М. Трезор
Пас отдал
Т. Арокодаре
ГОЛ! 1:0!
Ж. Хайреманс
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
5
Dries Wouters
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
9
Алессио Да Крус
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
7
Жульен Нгой
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
31
Майк Трезор
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Мехелен
2
Iebe Swers
ЦЗ
11
Билал Бафдили
ЦП
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
48
Enock Agyei
ЦФ
Генк
39
Майк Пендерс
ВР
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
8
Николас Кастро
АП
11
Йира Сор
ПВ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
3-1-1-5
1
4
Бейтс
5
4
Лавале
9
Да Крус
11
Хайреманс
6
10
Сторм
28
Мрабти
5
Ван Хоренбек
7
Нгой
4-3-2-1
26
Вандевордт
27
Муньос
46
Куэста
3
МакКензи
3
Артеага
8
Хейнен
17
Грошовски
28
Пайнтсил
11
Эль-Ханнус
31
Трезор
99
Арокодаре
6
2
2
6
9
Да Крус
17
Мукау
17
Мукау
9
Да Крус
7
Нгой
14
Маледе
14
Маледе
7
Нгой
28
Пайнтсил
23
Пресиадо
23
Пресиадо
28
Пайнтсил
3
Артеага
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
3
Артеага
31
Трезор
8
Кастро
8
Кастро
31
Трезор
11
Эль-Ханнус
11
Сор
11
Сор
11
Эль-Ханнус
99
Арокодаре
38
Саматта
38
Саматта
99
Арокодаре
Остались в запасе
Мехелен
Генк
11
Билал Бафдили
ЦП
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
48
Enock Agyei
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
39
Майк Пендерс
ВР
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
11
Билал Бафдили
ЦП
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
48
Enock Agyei
ЦФ
Остались в запасе
39
Майк Пендерс
ВР
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
Главный тренер
Данни Бейс
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Мехелен - Генк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
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