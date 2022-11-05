Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Зюлте-Варегем
Мехелен - Зюлте-Варегем: обзор матча 05 ноября 2022
Мехелен
05.11.2022, суббота, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Зюлте-Варегем
16'
Б. Верстате
41'
Н. Мироши (АГ)
57'
М. Сангаре
61'
Й. Фоссен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Зюлте-Варегем
90'
Замена
А. Ндур
️️️️
З. Гано
Замена
F. Soelle Soelle
️️️️
Ж. Хайреманс
82'
82'
Замена
Л. Виген
️️️️
Й. Фоссен
81'
Замена
А. Драмбаев
️️️️
А. Фадера
Желтая карточка
J. Van Hecke
80'
75'
Вторая желтая
А. Сиссако
66'
Желтая карточка
Н. Ромменс
Замена
J. Van Hecke
️️️️
А. Да Крус
63'
Замена
Й. Маледе
️️️️
Н. Сторм
63'
61'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Й. Фоссен
57'
ГОЛ! 2:1!
М. Сангаре
Пас отдал
А. Фадера
46'
Замена
М. Сангаре
️️️️
Ч. Оффор
44'
Желтая карточка
А. Сиссако
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Н. Мироши
41'
36'
Желтая карточка
Ч. Оффор
ГОЛ! 1:0!
Б. Верстате
Пас отдал
Ж. Хайреманс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
7
Жульен Нгой
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
20
Moudou Tambedou
ЦЗ
2
Алессандро Чиранни
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
20
Новатус Мироши
ОП
29
Lukas Willen
ЦП
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
8
Николас Ромменс
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Мехелен
23
Thibault Peyre
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
39
Milan Robberechts
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
13
Лассе Виген
ЦП
14
Папе Демба Диоп
ЦП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
35
Lennert Hallaert
ЦФ
3-3-1-3
1
5
Болинголи
4
Бейтс
14
Уолш
4
Верстате
9
Да Крус
17
Скофс
11
Хайреманс
5
Ван Хоренбек
10
Сторм
7
Нгой
2-1-3-1-3
69
Бостин
2
Чиранни
20
20
Мироши
29
8
Сиссако
8
Ромменс
39
Фадера
9
Фоссен
9
Оффор
9
Гано
9
Да Крус
6
6
9
Да Крус
10
Сторм
14
Маледе
14
Маледе
10
Сторм
11
Хайреманс
19
19
11
Хайреманс
39
Фадера
14
Драмбаев
14
Драмбаев
39
Фадера
9
Фоссен
13
Виген
13
Виген
9
Фоссен
9
Оффор
18
Сангаре
18
Сангаре
9
Оффор
9
Гано
25
Ндур
25
Ндур
9
Гано
Остались в запасе
Мехелен
Зюлте-Варегем
23
Thibault Peyre
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
39
Milan Robberechts
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
1
Сэмми Боссут
ВР
5
Бент Сермо
ЦЗ
14
Папе Демба Диоп
ЦП
35
Lennert Hallaert
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
23
Thibault Peyre
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
39
Milan Robberechts
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
1
Сэмми Боссут
ВР
5
Бент Сермо
ЦЗ
14
Папе Демба Диоп
ЦП
35
Lennert Hallaert
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Мехелен - Зюлте-Варегем
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Аргосстадион
Новости команд
Все
Мехелен
Зюлте-Варегем
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
2020.07.30 09:53
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
2019.07.19 07:25
3
Защитник «Мехелена» Силла может перейти в «Ахмат»
2018.06.06 18:29
2
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+