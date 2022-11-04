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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Шарлеруа
Генк - Шарлеруа: обзор матча 04 ноября 2022
Генк
04.11.2022, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
4 : 1
Завершен
Шарлеруа
9'
П. Онуачу (П)
35'
П. Онуачу
71'
П. Онуачу
90+5'
П. Онуачу
66'
Д. Хейманс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Шарлеруа
ГОЛ! 4:1!
П. Онуачу
Пас отдал
А. Немет
90'
+5
Замена
Р. Карстенсен
️️️️
Д. Муньос
90'
Замена
А. Уаттара
️️️️
Б. Хейнен
80'
Замена
А. Немет
️️️️
Д. Пайнтсил
79'
ГОЛ! 3:1!
П. Онуачу
Пас отдал
Д. Пайнтсил
71'
66'
ГОЛ! 2:1!
Д. Хейманс
Пас отдал
А. Зорган
Замена
М. Саматта
️️️️
Н. Кастро
62'
56'
Замена
А. Голизаде
️️️️
А. Хоссейнзаде
56'
Замена
Д. Хейманс
️️️️
И. Мбенза
ГОЛ! 2:0!
П. Онуачу
Пас отдал
М. Трезор
35'
24'
Желтая карточка
А. Хоссейнзаде
Желтая карточка
Д. Муньос
20'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Онуачу
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
8
Николас Кастро
ЦП
31
Майк Трезор
АП
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ОП
38
Джексон Чачуа
ЦП
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
2
Мартин Васински
ЦП
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
5
Матиас Галарса
ЦП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
22
Мика Годтс
ЦФ
90
Андраш Немет
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
Шарлеруа
1
Пьер Патро
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
44
Мехди Букамир
ЦЗ
88
Рюта Мориока
АП
38
Дан Хейманс
АП
8
Али Голизаде
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
4-4-1-1
26
Вандевордт
3
Артеага
46
Куэста
3
МакКензи
27
Муньос
8
Хейнен
28
Пайнтсил
8
Кастро
17
Грошовски
31
Трезор
30
Онуачу
3-1-5-1
12
Коффи
5
Багер
25
Андреу
18
Кайембе
23
Илаймахаритра
38
Чачуа
7
Мбенза
8
Зорган
2
Васински
99
Хоссейнзаде
12
Бенбуали
27
Муньос
29
Карстенсен
29
Карстенсен
27
Муньос
8
Хейнен
32
Уаттара
32
Уаттара
8
Хейнен
28
Пайнтсил
90
Немет
90
Немет
28
Пайнтсил
8
Кастро
38
Саматта
38
Саматта
8
Кастро
7
Мбенза
38
Хейманс
38
Хейманс
7
Мбенза
99
Хоссейнзаде
8
Голизаде
8
Голизаде
99
Хоссейнзаде
Остались в запасе
Генк
Шарлеруа
1
Тоби Лейсен
ВР
5
Матиас Галарса
ЦП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
22
Мика Годтс
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
1
Пьер Патро
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
44
Мехди Букамир
ЦЗ
88
Рюта Мориока
АП
25
Дамьен Марк
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
5
Матиас Галарса
ЦП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
22
Мика Годтс
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьер Патро
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
44
Мехди Букамир
ЦЗ
88
Рюта Мориока
АП
25
Дамьен Марк
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Генк - Шарлеруа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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