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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Стандард
Зюлте-Варегем - Стандард: обзор матча 29 октября 2022
Зюлте-Варегем
29.10.2022, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Стандард
78'
Н. Дюсенн (П)
87'
С. Перица
90+6'
С. Перица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюлте-Варегем - Стандард
90'
+6
ГОЛ! 0:3!
С. Перица
Пас отдал
Н. Раскин
Красная карточка
Р. Цука
90'
+2
89'
Замена
О. Давида
️️️️
Ф. Мелегони
89'
Замена
А. Болевич
️️️️
А. Доннум
89'
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
Ф. Зинкернагель
87'
ГОЛ! 0:2!
С. Перица
Замена
А. Ндур
️️️️
Н. Ромменс
85'
Замена
А. Драмбаев
️️️️
Н. Мироши
85'
78'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Дюсенн
Замена
Р. Цука
️️️️
Л. Виген
67'
Замена
Ч. Оффор
️️️️
З. Гано
67'
46'
Замена
Д. Чанак
️️️️
С. Альсате
46'
Замена
С. Перица
️️️️
Д. Дрэгуш
15'
Желтая карточка
Ф. Зинкернагель
Желтая карточка
А. Чиранни
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
20
Moudou Tambedou
ЦЗ
2
Алессандро Чиранни
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
20
Новатус Мироши
ОП
13
Лассе Виген
ЦП
8
Николас Ромменс
ЦП
29
Lukas Willen
ЦП
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
20
Мервил Бокади
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
25
Рави Цука
ЦЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
59
Dylan Demuynck
ЦП
14
Папе Демба Диоп
ЦП
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
35
Lennert Hallaert
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
3
Натан Нгой
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
77
Ошер Давида
ЦФ
61
Джихан Чанак
ЦФ
2-1-4-1-2
69
Бостин
20
2
Чиранни
20
Мироши
13
Виген
29
8
Сиссако
8
Ромменс
39
Фадера
9
Фоссен
9
Гано
2-5-2-1
16
Бодар
20
Бокади
3
Дюсенн
34
Лайфис
21
Баликвиша
43
Раскин
7
Альсате
72
Мелегони
11
Зинкернагель
15
Доннум
10
Дрэгуш
20
Мироши
14
Драмбаев
14
Драмбаев
20
Мироши
13
Виген
25
Цука
25
Цука
13
Виген
8
Ромменс
25
Ндур
25
Ндур
8
Ромменс
9
Гано
9
Оффор
9
Оффор
9
Гано
11
Зинкернагель
7
Лаурсен
7
Лаурсен
11
Зинкернагель
15
Доннум
7
Болевич
7
Болевич
15
Доннум
10
Дрэгуш
18
Перица
18
Перица
10
Дрэгуш
72
Мелегони
77
Давида
77
Давида
72
Мелегони
7
Альсате
61
Чанак
61
Чанак
7
Альсате
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Стандард
1
Сэмми Боссут
ВР
59
Dylan Demuynck
ЦП
14
Папе Демба Диоп
ЦП
35
Lennert Hallaert
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
30
Лоран Хенкине
ВР
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
1
Сэмми Боссут
ВР
59
Dylan Demuynck
ЦП
14
Папе Демба Диоп
ЦП
35
Lennert Hallaert
ЦФ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Зюлте-Варегем - Стандард
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
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Зюлте-Варегем
Стандард
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