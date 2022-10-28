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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Мехелен
Генк - Мехелен: обзор матча 28 октября 2022
Генк
28.10.2022, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Мехелен
9'
Д. Муньос
57'
Х. Артеага
90+1'
Д. Пайнтсил
15'
Р. Скофс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Мехелен
ГОЛ! 3:1!
Д. Пайнтсил
Пас отдал
М. Трезор
90'
+1
83'
Замена
F. Soelle Soelle
️️️️
Й. Маледе
76'
Замена
M. Robberechts
️️️️
А. Ван Хоренбек
74'
Желтая карточка
D. Wouters
Замена
М. Саматта
️️️️
П. Онуачу
70'
Вторая желтая
Б. Эль-Ханнус
64'
Желтая карточка
Б. Эль-Ханнус
59'
ГОЛ! 2:1!
Х. Артеага
Пас отдал
Д. Пайнтсил
57'
54'
Замена
D. Wouters
️️️️
Б. Болинголи
25'
Желтая карточка
Б. Болинголи
15'
ГОЛ! 1:1!
Р. Скофс
Пас отдал
Й. Маледе
ГОЛ! 1:0!
Д. Муньос
Пас отдал
Б. Эль-Ханнус
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
31
Майк Трезор
АП
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
5
Матиас Галарса
ЦП
8
Николас Кастро
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Мехелен
5
Dries Wouters
ЦЗ
2
Iebe Swers
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
8
Jorge Hernandez
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
39
Milan Robberechts
ЦФ
4-4-1-1
26
Вандевордт
3
Артеага
46
Куэста
3
МакКензи
27
Муньос
11
Эль-Ханнус
17
Грошовски
8
Хейнен
28
Пайнтсил
31
Трезор
30
Онуачу
3-1-1-5
1
14
Уолш
23
5
Болинголи
17
Скофс
11
Хайреманс
6
10
Сторм
7
Нгой
5
Ван Хоренбек
14
Маледе
30
Онуачу
38
Саматта
38
Саматта
30
Онуачу
5
Болинголи
5
5
5
Болинголи
14
Маледе
19
19
14
Маледе
5
Ван Хоренбек
39
39
5
Ван Хоренбек
Остались в запасе
Генк
Мехелен
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
5
Матиас Галарса
ЦП
8
Николас Кастро
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
2
Iebe Swers
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
8
Jorge Hernandez
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
5
Матиас Галарса
ЦП
8
Николас Кастро
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
Остались в запасе
2
Iebe Swers
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
8
Jorge Hernandez
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Данни Бейс
Статистика матча Генк - Мехелен
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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