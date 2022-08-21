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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Шарлеруа
Зюлте-Варегем - Шарлеруа: обзор матча 21 августа 2022
Зюлте-Варегем
21.08.2022, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Шарлеруа
5'
А. Фадера
36'
Д. Хейманс
84'
Ж. Кайембе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюлте-Варегем - Шарлеруа
Желтая карточка
А. Сиссако
90'
+2
84'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Кайембе
Пас отдал
И. Мбенза
Замена
L. Hallaert
️️️️
А. Фадера
80'
80'
Замена
Р. Мориока
️️️️
М. Илаймахаритра
71'
Замена
И. Мбенза
️️️️
А. Голизаде
Замена
Л. Виген
️️️️
Н. Мироши
67'
Замена
S. Braem
️️️️
Й. Фоссен
67'
Желтая карточка
Б. Лопес
66'
Замена
Р. Цука
️️️️
Д. Рамирес
57'
36'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хейманс
Пас отдал
К. Нкуба
ГОЛ! 1:0!
А. Фадера
Пас отдал
А. Чиранни
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
20
Moudou Tambedou
ЦЗ
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
8
Николас Ромменс
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
20
Новатус Мироши
ЦП
3
Борха Лопес
ЦФ
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
39
Алие Фадера
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
8
Адем Зорган
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
12
Надир Бенбуали
ЦФ
27
Кен Нкуба
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
25
Рави Цука
ЦЗ
13
Лассе Виген
ЦП
59
Dylan Demuynck
ЦП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
29
Lukas Willen
ЦП
35
Lennert Hallaert
ЦФ
34
Stan Braem
ЦФ
Шарлеруа
1
Пьер Патро
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
2-4-4
1
Боссут
14
Драмбаев
20
8
Сиссако
16
Рамирес
20
Мироши
8
Ромменс
3
Лопес
9
Фоссен
39
Фадера
2
Чиранни
3-3-1-3
12
Коффи
29
Бессил
5
Багер
25
Андреу
8
Зорган
38
Чачуа
23
Илаймахаритра
38
Хейманс
8
Голизаде
27
Нкуба
12
Бенбуали
16
Рамирес
25
Цука
25
Цука
16
Рамирес
20
Мироши
13
Виген
13
Виген
20
Мироши
39
Фадера
35
35
39
Фадера
9
Фоссен
34
34
9
Фоссен
8
Голизаде
7
Мбенза
7
Мбенза
8
Голизаде
23
Илаймахаритра
88
Мориока
88
Мориока
23
Илаймахаритра
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Шарлеруа
69
Луи Бостин
ВР
59
Dylan Demuynck
ЦП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
29
Lukas Willen
ЦП
Главный тренер
Франки Дюри
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
1
Пьер Патро
ВР
20
Юссуф Баджи
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
59
Dylan Demuynck
ЦП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
29
Lukas Willen
ЦП
Остались в запасе
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
1
Пьер Патро
ВР
20
Юссуф Баджи
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Зюлте-Варегем - Шарлеруа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
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