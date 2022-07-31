Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Стандард
Генк - Стандард: обзор матча 31 июля 2022
Генк
31.07.2022, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Стандард
5'
С. Дессер
16'
М. Трезор
29'
С. Дессер (П)
24'
Д. Дрэгуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Стандард
Желтая карточка
М. Вандевордт
90'
+2
85'
Желтая карточка
С. Амалла
80'
Замена
В. Баликвиша
️️️️
Н. Раскин
79'
Желтая карточка
Г. Цимирот
Замена
А. Пресиадо
️️️️
Д. Пайнтсил
73'
66'
Желтая карточка
Д. Дрэгуш
61'
Замена
А. Болевич
️️️️
Р. Эмон
51'
Замена
М. Бокади
️️️️
К. Лайфис
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Дессер
29'
26'
Желтая карточка
Ж. Деваэль
24'
ГОЛ! 2:1!
Д. Дрэгуш
Желтая карточка
Б. Хейнен
17'
ГОЛ! 2:0!
М. Трезор
Пас отдал
С. Дессер
16'
ГОЛ! 1:0!
С. Дессер
Пас отдал
Д. Пайнтсил
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
31
Майк Трезор
АП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Генк
39
Майк Пендерс
ВР
1
Тоби Лейсен
ВР
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
8
Николас Кастро
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
7
Александар Болевич
ЦФ
61
Джихан Чанак
ЦФ
21
Вилльям Баликвиша
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
4-4-1-1
26
Вандевордт
3
Артеага
26
Лукуми
46
Куэста
27
Муньос
28
Пайнтсил
8
Хейнен
11
Эль-Ханнус
17
Грошовски
31
Трезор
9
Дессер
2-4-1-3
16
Бодар
3
Дюсенн
7
Лаурсен
43
Раскин
59
Цимирот
21
Амалла
34
Лайфис
15
Доннум
9
Эмон
10
Дрэгуш
20
Деваэль
28
Пайнтсил
23
Пресиадо
23
Пресиадо
28
Пайнтсил
34
Лайфис
20
Бокади
20
Бокади
34
Лайфис
9
Эмон
7
Болевич
7
Болевич
9
Эмон
43
Раскин
21
Баликвиша
21
Баликвиша
43
Раскин
Остались в запасе
Генк
Стандард
39
Майк Пендерс
ВР
1
Тоби Лейсен
ВР
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
8
Николас Кастро
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
61
Джихан Чанак
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
39
Майк Пендерс
ВР
1
Тоби Лейсен
ВР
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
8
Николас Кастро
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
61
Джихан Чанак
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Генк - Стандард
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
Новости команд
Все
Генк
Стандард
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+