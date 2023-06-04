Введите ваш ник на сайте

Удинезе - Ювентус

04.06.2023, Воскресенье, 00:00 мск Италия. Серия А, 38 тур Удинезе - Ювентус
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Италия. Серия А (2022/2023)
17 тур
7 января, суббота 20:00 Ювентус 1:0 Удинезе
Италия. Серия А (2021/2022)
22 тур
15 января, суббота 22:45 Ювентус 2:0 Удинезе
1 тур
22 августа, воскресенье 19:30 Удинезе 2:2 Ювентус
Италия. Серия А (2020/2021)
34 тур
2 мая, воскресенье 19:00 Удинезе 1:2 Ювентус
15 тур
3 января, воскресенье 22:45 Ювентус 4:1 Удинезе
Италия. Серия А (2019/2020)
35 тур
23 июля, четверг 20:30 Удинезе 2:1 Ювентус
16 тур
15 декабря, воскресенье 17:00 Ювентус 3:1 Удинезе
Италия. Кубок (2019/2020)
1/8 финала
15 января, среда 22:45 Ювентус 4:0 Удинезе
Италия. Серия А (2018/2019)
27 тур
8 марта, пятница 22:30 Ювентус 4:1 Удинезе
8 тур
6 октября, суббота 19:00 Удинезе 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2017/2018)
28 тур
11 марта, воскресенье 17:00 Ювентус 2:0 Удинезе
9 тур
22 октября, воскресенье 19:00 Удинезе 2:6 Ювентус
Италия. Серия А (2016/2017)
27 тур
5 марта, воскресенье 17:00 Удинезе 1:1 Ювентус
8 тур
15 октября, суббота 21:45 Ювентус 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2015/2016)
20 тур
17 января, воскресенье 17:00 Удинезе 0:4 Ювентус
1 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Ювентус 0:1 Удинезе
Италия. Серия А (2014/2015)
21 тур
1 февраля, воскресенье 17:00 Удинезе 0:0 Ювентус
2 тур
13 сентября, суббота 22:45 Ювентус 2:0 Удинезе
Италия. Серия А (2013/2014)
33 тур
14 апреля, понедельник 22:45 Удинезе 0:2 Ювентус
14 тур
1 декабря, воскресенье 21:30 Ювентус 1:0 Удинезе
Италия. Серия А (2012/2013)
21 тур
19 января, суббота 23:45 Ювентус 4:0 Удинезе
2 тур
2 сентября, воскресенье 20:00 Удинезе 1:4 Ювентус
Италия. Серия А (2011/2012)
20 тур
28 января, суббота 23:45 Ювентус 2:1 Удинезе
1 тур
21 декабря, среда 21:00 Удинезе 0:0 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
22 тур
30 января, воскресенье 22:45 Ювентус 1:2 Удинезе
3 тур
19 сентября, воскресенье 17:00 Удинезе 0:4 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
32 тур
3 апреля, суббота 23:00 Удинезе 3:0 Ювентус
13 тур
22 ноября, воскресенье 22:45 Ювентус 1:0 Удинезе
Италия. Серия А (2008/2009)
21 тур
28 января, среда 22:30 Удинезе 2:1 Ювентус
2 тур
14 сентября, воскресенье 22:30 Ювентус 1:0 Удинезе
Италия. Серия А (2007/2008)
22 тур
10 февраля, воскресенье 17:00 Удинезе 1:2 Ювентус
3 тур
16 сентября, воскресенье 17:00 Ювентус 0:1 Удинезе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
(подробнее)
...
  • Читайте нас: 