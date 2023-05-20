Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Верона
Аталанта - Верона: обзор матча 20 мая 2023
Аталанта
20.05.2023, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 36 тур
3 : 1
Завершен
Верона
22'
Д. Дзаппакоста
54'
М. Пашалич
62'
Р. Хойлунд
11'
Д. Лазович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Верона
90'
+3
Желтая карточка
Д. Фараони
Замена
М. Демирал
️️️️
Р. Хойлунд
86'
79'
Замена
О. Абильдгор
️️️️
А. Тамез
79'
Замена
Д. Коппола
️️️️
Ф. Чеккерини
Замена
Эдерсон
️️️️
М. Пашалич
77'
65'
Замена
А. Гайч
️️️️
М. Джурич
65'
Замена
С. Верди
️️️️
Ф. Терраччано
ГОЛ! 3:1!
Р. Хойлунд
Пас отдал
А. Лукман
62'
58'
Замена
Д. Фараони
️️️️
Д. Лазович
Замена
А. Лукман
️️️️
Л. Муриэль
56'
Замена
К. Околи
️️️️
Д. Дзаппакоста
56'
ГОЛ! 2:1!
М. Пашалич
54'
36'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
28'
Желтая карточка
И. Хин
Желтая карточка
Т. Коопмейнерс
24'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дзаппакоста
Пас отдал
Л. Муриэль
22'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лазович
Пас отдал
Ф. Терраччано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
15
Мартен де Рон
ОП
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
4
Исак Хин
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
20
Сулемана
ОП
16
Сириль Нгонг
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
47
Маттео Коломбо
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
29
Томмазо Де Нипоти
ЦФ
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
90
Симоне Верди
АП
11
Яя Каллон
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
3-4-1-2
57
Спортиелло
2
Толой
42
Скальвини
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
8
Коопмейнерс
15
де Рон
21
Меле
8
Пашалич
19
Хойлунд
10
Муриэль
3-4-1-1-1
96
Монтипо
4
Хин
11
Чеккерини
32
Кабаль
23
Депаоли
61
Тамез
20
Сулемана
42
Терраччано
88
Лазович
16
Нгонг
11
Джурич
10
Муриэль
11
Лукман
11
Лукман
10
Муриэль
77
Дзаппакоста
5
Околи
5
Околи
77
Дзаппакоста
19
Хойлунд
28
Демирал
28
Демирал
19
Хойлунд
8
Пашалич
13
Эдерсон
13
Эдерсон
8
Пашалич
11
Чеккерини
42
Коппола
42
Коппола
11
Чеккерини
88
Лазович
19
Фараони
19
Фараони
88
Лазович
61
Тамез
28
Абильдгор
28
Абильдгор
61
Тамез
42
Терраччано
90
Верди
90
Верди
42
Терраччано
11
Джурич
19
Гайч
19
Гайч
11
Джурич
Остались в запасе
Аталанта
Верона
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
47
Маттео Коломбо
ЦП
29
Томмазо Де Нипоти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
11
Яя Каллон
ПВ
24
Джейден Браф
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
47
Маттео Коломбо
ЦП
29
Томмазо Де Нипоти
ЦФ
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
11
Яя Каллон
ПВ
24
Джейден Браф
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Статистика матча Аталанта - Верона
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Новости команд
Все
Аталанта
Верона
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+