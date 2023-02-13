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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Салернитана
Верона - Салернитана: обзор матча 13 февраля 2023
Верона
13.02.2023, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 0
Завершен
Салернитана
31'
С. Нгонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Салернитана
Желтая карточка
С. Верди
89'
Замена
Д. Фараони
️️️️
Д. Доиг
86'
Замена
С. Верди
️️️️
О. Дуда
86'
83'
Замена
Н. Гьембер
️️️️
У. Троост-Эконг
80'
Замена
Д. Валенсия
️️️️
Л. Пирола
Замена
К. Ласанья
️️️️
С. Нгонг
76'
69'
Желтая карточка
Л. Пирола
Замена
О. Абильдгор
️️️️
А. Гайч
65'
Замена
П. Давидович
️️️️
Д. Маньяни
65'
60'
Желтая карточка
Л. Кулибали
57'
Замена
Ж. Самбья
️️️️
Х. Николусси Кавилья
56'
Замена
К. Пентек
️️️️
Д. Чрнигой
56'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
А. Кандрева
Желтая карточка
Д. Маньяни
49'
ГОЛ! 1:0!
С. Нгонг
Пас отдал
Д. Лазович
31'
21'
Желтая карточка
Д. Бронн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
89
Домен Чрнигой
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
14
Хоселито
ОП
90
Симоне Верди
АП
11
Яя Каллон
ПВ
24
Джейден Браф
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
3-3-1-2-1
96
Монтипо
42
Коппола
4
Хин
96
Маньяни
3
Доиг
61
Тамез
23
Депаоли
88
Лазович
8
Дуда
16
Нгонг
19
Гайч
4-4-2
55
Сепе
5
Троост-Эконг
6
Бронн
5
Пирола
6
Брадарич
89
Чрнигой
41
Кавилья
52
Вилена
87
Кандрева
90
Бонаццоли
22
Диа
96
Маньяни
27
Давидович
27
Давидович
96
Маньяни
3
Доиг
19
Фараони
19
Фараони
3
Доиг
19
Гайч
28
Абильдгор
28
Абильдгор
19
Гайч
8
Дуда
90
Верди
90
Верди
8
Дуда
16
Нгонг
15
Ласанья
15
Ласанья
16
Нгонг
5
Троост-Эконг
23
Гьембер
23
Гьембер
5
Троост-Эконг
41
Кавилья
10
Самбья
10
Самбья
41
Кавилья
87
Кандрева
29
Кулибали
29
Кулибали
87
Кандрева
5
Пирола
30
Валенсия
30
Валенсия
5
Пирола
89
Чрнигой
9
Пентек
9
Пентек
89
Чрнигой
Остались в запасе
Верона
Салернитана
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
14
Хоселито
ОП
11
Яя Каллон
ПВ
24
Джейден Браф
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
14
Хоселито
ОП
11
Яя Каллон
ПВ
24
Джейден Браф
ЦФ
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Верона - Салернитана
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
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