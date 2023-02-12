Болонья - Монца

|12 тур
|31 октября, понедельник
|22:45
|Монца
|1:2
|Болонья
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Наполи
|26
|22
|2
|2
|60:16
|+44
|68
|2.
|Интер
|26
|16
|2
|8
|47:30
|+17
|50
|3.
|Лацио
|26
|14
|7
|5
|41:19
|+22
|49
|4.
|Милан
|26
|14
|6
|6
|43:33
|+10
|48
|5.
|Рома
|26
|14
|5
|7
|35:25
|+10
|47
|6.
|Аталанта
|26
|12
|6
|8
|42:30
|+12
|42
|7.
|Ювентус *
|26
|16
|5
|5
|44:22
|+22
|38
|8.
|Торино
|26
|10
|7
|9
|29:29
|0
|37
|9.
|Болонья
|26
|10
|6
|10
|31:34
|-3
|36
|10.
|Удинезе
|26
|8
|11
|7
|34:30
|+4
|35
|11.
|Фиорентина
|26
|9
|7
|10
|31:31
|0
|34
|12.
|Монца
|26
|9
|6
|11
|31:36
|-5
|33
|13.
|Сассуоло
|26
|9
|6
|11
|34:40
|-6
|33
|14.
|Эмполи
|26
|6
|10
|10
|23:34
|-11
|28
|15.
|Лечче
|26
|6
|9
|11
|24:31
|-7
|27
|16.
|Салернитана
|26
|6
|8
|12
|29:45
|-16
|26
|17.
|Специя
|26
|5
|9
|12
|23:42
|-19
|24
|18.
|Верона
|26
|4
|7
|15
|21:38
|-17
|19
|19.
|Сампдория
|26
|2
|6
|18
|13:43
|-30
|12
|20.
|Кремонезе
|26
|1
|9
|16
|21:48
|-27
|12
|* - Ювентус: снято 15
(подробнее)