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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Монца
Болонья - Монца: обзор матча 12 февраля 2023
Болонья
12.02.2023, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 1
Завершен
Монца
25'
Д. Донати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Монца
90'
+3
Желтая карточка
С. Биринделли
Желтая карточка
М. Арнаутович
86'
80'
Желтая карточка
М. Пессина
80'
Замена
Ф. Раноккья
️️️️
М. Пессина
80'
Замена
Л. Калдирола
️️️️
Марлон
Замена
Г. Медель
️️️️
Й. Схаутен
77'
Замена
Н. Моро
️️️️
Н. Домингес
77'
68'
Замена
Д. Мота
️️️️
А. Петанья
Замена
М. Барроу
️️️️
Г. Кирьякопулос
65'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
М. Эбишер
65'
57'
Замена
Х. Мачин
️️️️
С. Сенси
57'
Замена
С. Биринделли
️️️️
Д. Донати
51'
Желтая карточка
Марлон
25'
ГОЛ! 0:1!
Д. Донати
Пас отдал
А. Петанья
21'
Желтая карточка
А. Иццо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
8
Николас Домингес
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
4
Марлон
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
22
Франческо Барди
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
6
Никола Моро
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Монца
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
3-2-4-1
1
Скорупски
77
Кирьякопулос
4
Пош
4
Соса
22
Ликояннис
20
Камбьясо
8
Домингес
19
Фергюсон
20
Эбишер
22
Схаутен
7
Орсолини
4-1-1-2-2
20
Ди Грегорио
2
Донати
4
Мари
4
Иццо
4
Марлон
6
Ровелла
8
Сенси
26
Чиурриа
32
Пессина
37
Петанья
10
Капрари
22
Схаутен
17
Медель
17
Медель
22
Схаутен
8
Домингес
6
Моро
6
Моро
8
Домингес
20
Эбишер
7
Арнаутович
7
Арнаутович
20
Эбишер
77
Кирьякопулос
99
Барроу
99
Барроу
77
Кирьякопулос
4
Марлон
5
Калдирола
5
Калдирола
4
Марлон
2
Донати
19
Биринделли
19
Биринделли
2
Донати
8
Сенси
16
Мачин
16
Мачин
8
Сенси
32
Пессина
10
Раноккья
10
Раноккья
32
Пессина
37
Петанья
46
Мота
46
Мота
37
Петанья
Остались в запасе
Болонья
Монца
1
Федерико Равалья
ВР
22
Франческо Барди
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
Главный тренер
Тиаго Мотта
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
22
Франческо Барди
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
Остались в запасе
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Болонья - Монца
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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