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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Наполи
Аталанта - Наполи: обзор матча 05 ноября 2022
Аталанта
05.11.2022, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
19'
А. Лукман (П)
23'
В. Осимхен
35'
Э. Эльмас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Наполи
Желтая карточка
Р. Толой
90'
+4
90'
+3
Замена
А. Дзербин
️️️️
Э. Эльмас
90'
+3
Замена
Д. Гаэтано
️️️️
Ф. Ангисса
Желтая карточка
Д. Сапата
90'
+2
Замена
Б. Соппи
️️️️
Х. Хатебур
86'
Замена
Ж. Бога
️️️️
А. Лукман
81'
Замена
М. де Рон
️️️️
Т. Коопмейнерс
81'
75'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
В. Осимхен
Замена
Д. Сапата
️️️️
Р. Хойлунд
70'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
М. Пашалич
70'
64'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
И. Лосано
64'
Замена
М. Политано
️️️️
П. Зелински
Желтая карточка
Р. Хойлунд
58'
57'
Желтая карточка
К. Мин-Джэ
Желтая карточка
М. Демирал
36'
35'
ГОЛ! 1:2!
Э. Эльмас
Пас отдал
В. Осимхен
23'
ГОЛ! 1:1!
В. Осимхен
Пас отдал
П. Зелински
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Лукман
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
15
Мартен де Рон
ОП
17
Руслан Малиновский
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Муссо
2
Толой
28
Демирал
42
Скальвини
33
Хатебур
8
Коопмейнерс
21
Меле
13
Эдерсон
8
Пашалич
19
Хойлунд
11
Лукман
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
3
Мин-Джэ
15
Жуан
17
Оливера
99
Ангисса
20
Зелински
68
Лоботка
11
Лосано
99
Эльмас
45
Осимхен
33
Хатебур
2
Соппи
2
Соппи
33
Хатебур
8
Коопмейнерс
15
де Рон
15
де Рон
8
Коопмейнерс
8
Пашалич
17
Малиновский
17
Малиновский
8
Пашалич
11
Лукман
13
Бога
13
Бога
11
Лукман
19
Хойлунд
91
Сапата
91
Сапата
19
Хойлунд
11
Лосано
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
11
Лосано
99
Ангисса
70
Гаэтано
70
Гаэтано
99
Ангисса
99
Эльмас
24
Дзербин
24
Дзербин
99
Эльмас
20
Зелински
21
Политано
21
Политано
20
Зелински
45
Осимхен
18
Симеоне
18
Симеоне
45
Осимхен
Остались в запасе
Аталанта
Наполи
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
20
Надир Цортеа
ПВ
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Аталанта - Наполи
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
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