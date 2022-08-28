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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Аталанта
Верона - Аталанта: обзор матча 28 августа 2022
Верона
28.08.2022, воскресенье, 19:30
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 1
Завершен
Аталанта
50'
Т. Коопмейнерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Аталанта
89'
Замена
Й. Меле
️️️️
Д. Сапата
Замена
М. Джурич
️️️️
Т. Анри
85'
Замена
Д. Доиг
️️️️
Ф. Терраччано
85'
Замена
А. Кортиновис
️️️️
А. Тамез
85'
Желтая карточка
И. Хин
82'
66'
Замена
Ж. Бога
️️️️
Р. Малиновский
66'
Замена
Н. Цортеа
️️️️
Х. Хатебур
Замена
И. Хин
️️️️
Ф. Чеккерини
65'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
62'
59'
Желтая карточка
Р. Малиновский
Замена
М. Онгла
️️️️
М. Велозу
52'
50'
ГОЛ! 0:1!
Т. Коопмейнерс
Пас отдал
М. де Рон
46'
Замена
Эдерсон
️️️️
Б. Соппи
46'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Лукман
38'
Желтая карточка
Т. Коопмейнерс
23'
Желтая карточка
Б. Соппи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
17
Руслан Малиновский
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
30
Алессандро Кортиновис
АП
7
Матеуш Прашелик
АП
11
Яя Каллон
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-1-3-2
96
Монтипо
42
Коппола
22
Гюнтер
11
Чеккерини
42
Терраччано
61
Тамез
88
Лазович
20
Илич
44
Велозу
9
Анри
15
Ласанья
3-4-1-2
1
Муссо
5
Околи
28
Демирал
2
Толой
2
Соппи
15
де Рон
8
Коопмейнерс
33
Хатебур
17
Малиновский
91
Сапата
11
Лукман
42
Терраччано
3
Доиг
3
Доиг
42
Терраччано
11
Чеккерини
4
Хин
4
Хин
11
Чеккерини
44
Велозу
18
Онгла
18
Онгла
44
Велозу
61
Тамез
30
Кортиновис
30
Кортиновис
61
Тамез
9
Анри
11
Джурич
11
Джурич
9
Анри
33
Хатебур
20
Цортеа
20
Цортеа
33
Хатебур
91
Сапата
21
Меле
21
Меле
91
Сапата
2
Соппи
13
Эдерсон
13
Эдерсон
2
Соппи
17
Малиновский
13
Бога
13
Бога
17
Малиновский
11
Лукман
10
Муриэль
10
Муриэль
11
Лукман
Остались в запасе
Верона
Аталанта
11
Яя Каллон
ПВ
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
2
Бруно Амионе
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
7
Матеуш Прашелик
АП
Главный тренер
Габриэле Чоффи
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
8
Марио Пашалич
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
11
Яя Каллон
ПВ
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
2
Бруно Амионе
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
7
Матеуш Прашелик
АП
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
8
Марио Пашалич
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Верона - Аталанта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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