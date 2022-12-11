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Уотфорд - Халл Сити

11.12.2022, Воскресенье, 18:00 мск Англия. Чемпионшип, 22 тур Уотфорд - Халл Сити
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
34 тур
22 апреля, суббота 17:00 Халл Сити 2:0 Уотфорд
10 тур
29 октября, суббота 17:00 Уотфорд 1:0 Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
40 тур
2 апреля, вторник 22:45 Халл Сити 0:1 Уотфорд
21 тур
8 декабря, суббота 19:00 Уотфорд 1:2 Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
43 тур
14 апреля, суббота 18:00 Уотфорд 1:1 Халл Сити
13 тур
22 октября, суббота 18:00 Халл Сити 3:2 Уотфорд
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
40 тур
9 апреля, суббота 18:00 Уотфорд 1:2 Халл Сити
3 тур
21 августа, суббота 18:00 Халл Сити 0:0 Уотфорд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бернли 36 23 11 2 71:28 +43 80
2. Шеффилд Юнайтед 36 20 7 9 56:32 +24 67
3. Мидлсбро 36 19 6 11 64:41 +23 63
4. Лутон Таун 36 16 12 8 44:34 +10 60
5. Блэкберн 36 18 4 14 41:41 0 58
6. Миллуолл 36 16 9 11 46:38 +8 57
7. Норвич Сити 36 16 7 13 51:40 +11 55
8. Вест Бромвич 36 15 9 12 46:38 +8 54
9. Ковентри 36 14 11 11 42:35 +7 53
10. Сандерленд 36 14 10 12 51:43 +8 52
11. Уотфорд 36 13 12 11 41:39 +2 51
12. Престон 36 13 11 12 32:38 -6 50
13. Бристоль Сити 36 12 12 12 45:43 +2 48
14. Сток Сити 36 13 7 16 47:44 +3 46
15. Халл Сити 36 12 10 14 41:49 -8 46
16. Рединг 36 13 5 18 38:55 -17 44
17. Суонси 36 11 10 15 48:55 -7 43
18. Бирмингем 36 11 9 16 41:47 -6 42
19. КПР 36 11 9 16 37:52 -15 42
20. Ротерхэм 36 9 13 14 40:49 -9 40
21. Кардифф 36 10 8 18 27:40 -13 38
22. Блэкпул 36 7 11 18 33:53 -20 32
23. Хаддерсфилд 36 8 8 20 30:52 -22 32
24. Уиган 36 7 11 18 31:57 -26 32
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