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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Халл Сити
Уотфорд - Халл Сити: обзор матча 11 декабря 2022
Уотфорд
11.12.2022, воскресенье, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
0 : 0
Завершен
Халл Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Халл Сити
Замена
В. Байо
️️️️
Р. Манай
90'
+2
74'
Замена
Л. Койл
️️️️
Т. Смит
74'
Замена
Т. Фигейреду
️️️️
Р. Вудс
Замена
Р. Манай
️️️️
Ж. Унгбо
71'
53'
Замена
О. Туфан
️️️️
Г. Доэрти
50'
Желтая карточка
Э. Джонс
44'
Желтая карточка
С. Кристи
37'
Желтая карточка
Д. Гривз
19'
Желтая карточка
Р. Вудс
Замена
Ж. Унгбо
️️️️
Х. Чодури
15'
9'
Замена
Г. Доэрти
️️️️
Д. Пелкас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
27
Реган Слатер
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
15
Вакун Байо
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
20
Каллум Элдер
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
4-3-1-2
26
Бахман
11
Камара
20
Кэткарт
27
Кабаселе
2
Нгакия
12
Сема
8
Чодури
20
Деле-Баширу
22
Асприлья
9
Педро
9
Дэвис
4-1-3-1-1
13
Ингрэм
5
Джонс
15
МакЛафлин
29
Кристи
3
Гривз
27
Слатер
14
Сери
10
Пелкас
18
Вудс
47
Лонгман
29
Смит
Манай
15
Байо
15
Байо
Манай
8
Чодури
15
Унгбо
15
Унгбо
8
Чодури
Унгбо
7
Манай
7
Манай
Унгбо
18
Вудс
2
Фигейреду
2
Фигейреду
18
Вудс
29
Смит
2
Койл
2
Койл
29
Смит
Доэрти
11
Туфан
11
Туфан
Доэрти
10
Пелкас
5
Доэрти
5
Доэрти
10
Пелкас
Остались в запасе
Уотфорд
Халл Сити
29
Бен Хамер
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Натан Бакстер
ВР
20
Каллум Элдер
ЦП
70
Догукан Синик
ЛВ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
20
Каллум Элдер
ЦП
70
Догукан Синик
ЛВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Уотфорд - Халл Сити
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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