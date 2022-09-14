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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Блэкпул
Ротерхэм - Блэкпул: обзор матча 14 сентября 2022
Ротерхэм
14.09.2022, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
3 : 0
Завершен
Блэкпул
34'
Ч. Огбене
82'
У. Хардинг
85'
Д. Келли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Блэкпул
ГОЛ! 3:0!
Д. Келли
85'
ГОЛ! 2:0!
У. Хардинг
Пас отдал
T. Bola
82'
Замена
С. Хай
️️️️
О. Рэтбоун
81'
80'
Желтая карточка
Д. Торнили
Замена
Д. Келли
️️️️
К. Вашингтон
76'
Желтая карточка
О. Рэтбоун
73'
66'
Замена
Ч. Патино
️️️️
К. Коннолли
Замена
T. Bola
️️️️
К. Брэмолл
63'
57'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
И. Поведа
ГОЛ! 1:0!
Ч. Огбене
Пас отдал
Р. Вуд
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
26
Бен Уайлс
ЦП
18
Брук Нортон-Каффи
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
20
Оливер Рэтбоун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
99
Иан Поведа
ПВ
12
Джерри Йетс
ЦФ
7
Тео Корбяну
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
23
Tolaji Bola
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
7
Скотт Хай
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
28
Чарли Патино
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
19
Шейн Ловери
ЦФ
4-3-1-2
1
Йоханссон
15
Брэмолл
24
Холл
6
Вуд
45
Хардинг
26
Уайлс
18
Нортон-Каффи
4
Барласер
27
Огбене
20
Рэтбоун
14
Вашингтон
3-3-1-2
32
Гримшоу
21
Экпитета
15
Торнили
6
Коннолли
6
Лоуренс-Габриэль
16
Дугалл
2
Томпсон
99
Поведа
7
Корбяну
12
Йетс
15
Брэмолл
23
23
15
Брэмолл
20
Рэтбоун
7
Хай
7
Хай
20
Рэтбоун
14
Вашингтон
9
Келли
9
Келли
14
Вашингтон
6
Коннолли
28
Патино
28
Патино
6
Коннолли
99
Поведа
19
Ловери
19
Ловери
99
Поведа
Остались в запасе
Ротерхэм
Блэкпул
31
Джош Викерс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
14
Сонни Кэри
ПВ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
14
Сонни Кэри
ПВ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Ротерхэм - Блэкпул
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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