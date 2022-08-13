Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Суонси
Блэкпул - Суонси: обзор матча 13 августа 2022
Блэкпул
13.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
0 : 1
Завершен
Суонси
87'
О. Нтчам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Суонси
89'
Замена
Л. Каллен
️️️️
К. Ноутон
88'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Ж. Пироэ
87'
ГОЛ! 0:1!
О. Нтчам
Пас отдал
М. Обафеми
Замена
С. Хэмилтон
️️️️
Д. Боулер
87'
Замена
Ч. Патино
️️️️
С. Кэри
79'
Замена
Д. Лоуренс-Габриэль
️️️️
К. Коннолли
79'
77'
Желтая карточка
О. Нтчам
63'
Желтая карточка
М. Гримес
62'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Д. Фултон
Пенальти не реализован!
Д. Йетс
50'
Желтая карточка
Ш. Ловери
47'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
Т. Корбяну
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
18
Льюис Фьорини
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
11
Джош Боулер
ПВ
7
Тео Корбяну
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
28
Чарли Патино
ЦП
19
Шейн Ловери
ЦФ
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
8
Оливер Купер
АП
20
Кэмерон Конгрив
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
4-1-1-2-2
32
Гримшоу
2
Томпсон
46
Уильямс
21
Экпитета
6
Коннолли
16
Дугалл
18
Фьорини
14
Кэри
11
Боулер
12
Йетс
7
Корбяну
3-2-2-2
1
Фишер
6
Дарлинг
22
Латибодье
5
Кабанго
26
Ноутон
29
Соринола
6
Гримес
4
Фултон
21
Обафеми
9
Пироэ
6
Коннолли
6
Лоуренс-Габриэль
6
Лоуренс-Габриэль
6
Коннолли
14
Кэри
28
Патино
28
Патино
14
Кэри
11
Боулер
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
11
Боулер
7
Корбяну
19
Ловери
19
Ловери
7
Корбяну
4
Фултон
10
Нтчам
10
Нтчам
4
Фултон
9
Пироэ
7
Аллен
7
Аллен
9
Пироэ
26
Ноутон
11
Каллен
11
Каллен
26
Ноутон
Остались в запасе
Блэкпул
Суонси
12
Крис Максвелл
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
Главный тренер
Нил Критчли
13
Стивен Бенда
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
8
Оливер Купер
АП
20
Кэмерон Конгрив
АП
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
8
Оливер Купер
АП
20
Кэмерон Конгрив
АП
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Блэкпул - Суонси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
Новости команд
Все
Блэкпул
Суонси
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
2023.01.23 23:00
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
2022.09.08 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
2022.05.22 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
2022.05.18 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
2022.05.17 14:14
5
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+