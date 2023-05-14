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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Динамо Мх
Кубань - Динамо Мх: обзор матча 14 мая 2023
Кубань
14.05.2023, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Динамо Мх
29'
О. Красильниченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - Динамо Мх
90'
+4
Желтая карточка
Д. Терновский
Желтая карточка
М. Сидоров
84'
Желтая карточка
А. Байрыев
64'
46'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
С. Кагермазов
40'
Желтая карточка
С. Кагермазов
29'
ГОЛ! 0:1!
О. Красильниченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
6
Даниил Родин
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
Главный тренер
Горан Алексич
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
87
Игорь Безденежных
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
4-2-3-1
1
Нестеренко
96
Смирнов
30
Таказов
28
Байрыев
81
Сидоров
6
Родин
92
Чуперка
10
Лаук
99
Абдоков
9
Мосейчук
9
Архипов
3-2-3-1
24
Терновский
4
Ибрагимов
4
Шумахов
13
Кагермазов
87
Боженов
3
Красильниченко
22
Юсупов
18
Атабаев
47
Глушков
8
Исаев
13
Кагермазов
9
Магомедов
9
Магомедов
13
Кагермазов
Остались в запасе
Кубань
Динамо Мх
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Сергей Ещенко
ВР
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Аслан Муталиев
ЛВ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Главный тренер
Горан Алексич
Остались в запасе
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Сергей Ещенко
ВР
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Аслан Муталиев
ЛВ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Главный тренер
Горан Алексич
Статистика матча Кубань - Динамо Мх
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Артём Смолин
(Вологда)
Помощники судьи:
Станислав Попков (Петрозаводск)
Юрий Ярушкин (Вологда)
Резервный судья:
Алексей Колтунов (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Александр Коротченко (Салават)
Инспектор:
Сергей Талагаев (Мытищи)
Стадион:
Кубань
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