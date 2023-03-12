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Судьи
Главный судья:
Артём Смолин (Вологда)
Помощники:
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Андрей Прокопов (Ярославль)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)

Шинник - Енисей

12.03.2023, Воскресенье, 19:00 мск Домодедово, стадион Авангард Россия. Первая лига, 22 тур Шинник - Енисей
Россия. Первая лига (2022/2023)
6 тур
21 августа, воскресенье 13:00 Енисей 2:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2020/2021)
29 тур
10 марта, среда 15:00 Енисей 6:0 Шинник
9 тур
13 сентября, воскресенье 14:00 Шинник 3:0 Енисей
Россия. ФНЛ (2019/2020)
26 тур
9 марта, понедельник 12:00 Енисей 1:3 Шинник
8 тур
14 августа, среда 18:30 Шинник 0:0 Енисей
Россия. ФНЛ (2017/2018)
37 тур
6 мая, воскресенье 15:00 Шинник 2:2 Енисей
19 тур
21 октября, суббота 13:00 Енисей 4:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2016/2017)
36 тур
10 мая, среда 18:30 Шинник 4:2 Енисей
18 тур
22 октября, суббота 13:00 Енисей 1:3 Шинник
Россия. ФНЛ (2015/2016)
31 тур
11 апреля, понедельник 18:30 Шинник 1:1 Енисей
13 тур
28 сентября, понедельник 15:00 Енисей 0:0 Шинник
Россия. ФНЛ (2014/2015)
22 тур
14 марта, суббота 10:30 Енисей 2:1 Шинник
6 тур
10 августа, воскресенье 18:30 Шинник 1:1 Енисей
Россия. ФНЛ (2013/2014)
28 тур
23 марта, воскресенье 14:00 Шинник 0:0 Енисей
10 тур
23 августа, пятница 15:00 Енисей 1:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2012/2013)
34 тур
25 мая, суббота 16:00 Шинник 0:0 Енисей
1 тур
9 июля, понедельник 15:00 Енисей 2:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 31 тур
3 октября, понедельник 18:30 Шинник 2:0 Енисей
Второй этап, 11 тур
25 мая, среда 15:00 Енисей 2:1 Шинник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Балтика 22 13 8 1 43:21 +22 47
2. Рубин 22 12 7 3 38:23 +15 43
3. Алания 22 11 7 4 38:24 +14 40
4. Енисей 22 10 8 4 32:24 +8 38
5. Арсенал Т 22 9 6 7 30:28 +2 33
6. СКА-Хабаровск 22 9 6 7 38:26 +12 33
7. Волгарь 22 9 6 7 24:21 +3 33
8. КАМАЗ 22 8 8 6 27:23 +4 32
9. Динамо Мх 22 7 9 6 16:16 0 30
10. Шинник 22 8 5 9 24:25 -1 29
11. Нефтехимик 22 7 7 8 19:20 -1 28
12. Родина 22 7 7 8 24:28 -4 28
13. Акрон 22 5 11 6 21:25 -4 26
14. Велес 22 7 2 13 21:36 -15 23
15. Уфа 22 5 6 11 20:30 -10 21
16. Кубань 22 5 5 12 20:25 -5 20
17. Волга Ул 22 3 7 12 15:30 -15 16
18. Краснодар-2 22 3 5 14 15:40 -25 14
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