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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Уфа
Алания - Уфа: обзор матча 27 ноября 2022
Алания
27.11.2022, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Уфа
28'
А. Татаев
62'
Н. Гиоргобиани
38'
А. Евсеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Уфа
90'
+3
Желтая карточка
Э. Ботака-Иобома
Желтая карточка
А. Чочиев
90'
+1
Желтая карточка
А. Галоян
87'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
М. Петров
82'
65'
Замена
И. Темников
️️️️
А. Евсеев
ГОЛ! 2:1!
Н. Гиоргобиани
62'
58'
Желтая карточка
А. Евсеев
Замена
А. Чочиев
️️️️
А. Мазурин
46'
38'
ГОЛ! 1:1!
А. Евсеев
ГОЛ! 1:0!
А. Татаев
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
73
Максим Петров
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
21
Артур Галоян
АП
22
Алан Цараев
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
15
Александр Масалов
ЛЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
50
Артем Голубев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
24
Артем Погосов
ЛВ
23
Данил Ахатов
АП
70
Дилан Ортис
ЦФ
3-1-1-3-2
25
Солдатенко
24
Коротков
5
Татаев
5
Багаев
13
Засеев
73
Петров
87
Мазурин
21
Галоян
22
Цараев
15
Хабалов
99
Гиоргобиани
4-3-2-1
40
Чернов
6
Ушахин
3
Ботака-Иобома
15
Плиев
15
Масалов
50
Голубев
99
Емельянов
94
Евсеев
17
Касинтура
7
Никитин
77
Минаев
87
Мазурин
11
Чочиев
11
Чочиев
87
Мазурин
73
Петров
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
73
Петров
94
Евсеев
11
Темников
11
Темников
94
Евсеев
Остались в запасе
Алания
Уфа
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
81
Иван Кукушкин
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
23
Данил Ахатов
АП
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
24
Артем Погосов
ЛВ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
23
Данил Ахатов
АП
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
24
Артем Погосов
ЛВ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Статистика матча Алания - Уфа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Алания
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Алания
4 : 1
15.11.2026
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Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
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Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Помощники судьи:
Владислав Назаров (Ставрополь)
Денис Петров (Астрахань)
Резервный судья:
Александр Ануфриев (Москва)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Олег Лонский (Смоленск)
Стадион:
им. С.Билимханова
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