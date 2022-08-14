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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Нефтехимик
Алания - Нефтехимик: обзор матча 14 августа 2022
Алания
14.08.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Нефтехимик
8'
А. Хабалов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Нефтехимик
74'
Замена
М. Лайкин
️️️️
Р. Безруков
Замена
А. Хугаев
️️️️
А. Засеев
71'
Замена
А. Чочиев
️️️️
А. Цараев
71'
Желтая карточка
Х. Кочиев
66'
Желтая карточка
А. Галоян
63'
63'
Замена
М. Ситдиков
️️️️
П. Котов
63'
Замена
И. Школик
️️️️
В. Москвичев
63'
Замена
Д. Хубаев
️️️️
В. Галиулин
Замена
А. Ташаев
️️️️
А. Эльдарушев
62'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
А. Мазурин
46'
44'
Желтая карточка
П. Котов
Желтая карточка
Х. Хосонов
32'
27'
Желтая карточка
А. Бердников
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Хабалов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Алан Хабалов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
22
Алан Цараев
ПЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
21
Артур Галоян
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
21
Вагиз Галиулин
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
17
Павел Котов
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
16
Роман Денисов
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
91
Азамат Томаев
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
11
Алан Чочиев
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
3-3-1-2-1
25
Солдатенко
19
Бутаев
15
Кочиев
5
Багаев
15
Хабалов
13
Засеев
22
Цараев
80
Хосонов
87
Мазурин
21
Галоян
11
Эльдарушев
3-4-1-2
96
Обухов
44
Калугин
12
Ширяев
21
Бердников
17
Котов
5
Москвичев
16
Денисов
21
Галиулин
23
Безруков
25
Уридия
9
Котик
13
Засеев
8
Хугаев
8
Хугаев
13
Засеев
87
Мазурин
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
87
Мазурин
22
Цараев
11
Чочиев
11
Чочиев
22
Цараев
11
Эльдарушев
88
Ташаев
88
Ташаев
11
Эльдарушев
21
Галиулин
2
Хубаев
2
Хубаев
21
Галиулин
23
Безруков
83
Лайкин
83
Лайкин
23
Безруков
17
Котов
2
Ситдиков
2
Ситдиков
17
Котов
5
Москвичев
20
Школик
20
Школик
5
Москвичев
Остались в запасе
Алания
Нефтехимик
13
Даниил Григорьев
ПВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
91
Азамат Томаев
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Заур Тедеев
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
13
Даниил Григорьев
ПВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
91
Азамат Томаев
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Алания - Нефтехимик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
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Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Сергей Каруненко (Воронеж)
Станислав Попков (Петрозаводск)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Алексей Тюмин (Новочеркасск)
Стадион:
им. С.Билимханова
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