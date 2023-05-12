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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Кадис
Мальорка - Кадис: обзор матча 12 мая 2023
Мальорка
12.05.2023, пятница, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 0
Завершен
Кадис
16'
П. Маффео
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Кадис
Желтая карточка
П. Маффео
90'
+5
90'
+2
Замена
С. Арсамендия
️️️️
Фали
Замена
К. Гренье
️️️️
М. Морланес
83'
80'
Замена
Э. Лосано
️️️️
Р. Собрино
76'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
69'
Желтая карточка
Х. Мари
67'
Замена
А. Негредо
️️️️
Феде
67'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
С. Гвардиола
66'
Замена
Р. Алькарас
️️️️
И. Альехо
65'
Желтая карточка
И. Альехо
Замена
Д. Родригес
️️️️
А. Ндиайе
63'
Замена
А. Санчес
️️️️
Х. Коста
63'
Желтая карточка
И. Руис де Галаррета
58'
Желтая карточка
Х. Коста
56'
Желтая карточка
Л. Кан Ин
50'
Желтая карточка
М. Морланес
32'
ГОЛ! 1:0!
П. Маффео
16'
7'
Желтая карточка
К. Рамос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Феде
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кристофер Рамос
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
18
Маркос Фернандес
ЦЗ
24
Бенхамин Гарай
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
4
Рубен Алькарас
ЦП
5
Иуба Диарра
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
4-3-2-1
1
Райкович
24
Коста
24
Вальент
3
Копете
24
Маффео
8
Морланес
14
Баба
16
Руис де Галаррета
21
Ндиайе
7
Кан Ин
19
Мурики
4-2-1-3
23
Ледесма
20
Карселен
23
Эрнандес
3
Фали
18
Эспино
8
Эскаланте
6
Феде
14
Альехо
9
Рамос
19
Собрино
14
Гвардиола
8
Морланес
19
Гренье
19
Гренье
8
Морланес
24
Коста
6
Санчес
6
Санчес
24
Коста
21
Ндиайе
14
Родригес
14
Родригес
21
Ндиайе
14
Гвардиола
10
Бонгонда
10
Бонгонда
14
Гвардиола
3
Фали
15
Арсамендия
15
Арсамендия
3
Фали
14
Альехо
4
Алькарас
4
Алькарас
14
Альехо
6
Феде
21
Негредо
21
Негредо
6
Феде
19
Собрино
11
Лосано
11
Лосано
19
Собрино
Остались в запасе
Мальорка
Кадис
13
Лео Роман
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
18
Маркос Фернандес
ЦЗ
24
Бенхамин Гарай
ЦЗ
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Давид Жиль
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
5
Иуба Диарра
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
18
Маркос Фернандес
ЦЗ
24
Бенхамин Гарай
ЦЗ
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
5
Иуба Диарра
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Мальорка - Кадис
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Где смотреть матч:
Okko
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