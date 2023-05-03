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Севилья - Эспаньол

03.05.2023, Среда, 00:00 мск Испания. Примера, 33 тур Севилья - Эспаньол
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Испания. Примера (2022/2023)
5 тур
10 сентября, суббота 17:15 Эспаньол 2:3 Севилья
Испания. Примера (2021/2022)
25 тур
20 февраля, воскресенье 16:00 Эспаньол 1:1 Севилья
7 тур
25 сентября, суббота 19:30 Севилья 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2019/2020)
24 тур
16 февраля, воскресенье 14:00 Севилья 2:2 Эспаньол
1 тур
18 августа, воскресенье 20:00 Эспаньол 0:2 Севилья
Испания. Примера (2018/2019)
28 тур
17 марта, воскресенье 18:15 Эспаньол 0:1 Севилья
12 тур
11 ноября, воскресенье 20:30 Севилья 2:1 Эспаньол
Испания. Примера (2017/2018)
20 тур
20 января, суббота 15:00 Эспаньол 0:3 Севилья
1 тур
19 августа, суббота 23:15 Севилья 1:1 Эспаньол
Испания. Примера (2016/2017)
20 тур
29 января, воскресенье 18:15 Эспаньол 3:1 Севилья
1 тур
20 августа, суббота 23:15 Севилья 6:4 Эспаньол
Испания. Примера (2015/2016)
36 тур
1 мая, воскресенье 17:00 Эспаньол 1:0 Севилья
17 тур
30 декабря, среда 20:15 Севилья 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2014/2015)
21 тур
1 февраля, воскресенье 21:00 Севилья 3:2 Эспаньол
2 тур
31 августа, воскресенье 01:00 Эспаньол 1:2 Севилья
Испания. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
ответный матч		 29 января, четверг 23:59 Севилья 1:0 Эспаньол
Испания. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
первый матч		 22 января, четверг 23:59 Эспаньол 3:1 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
32 тур
6 апреля, воскресенье 21:00 Севилья 4:1 Эспаньол
13 тур
10 ноября, воскресенье 15:00 Эспаньол 1:3 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
34 тур
5 мая, воскресенье 21:00 Севилья 3:0 Эспаньол
15 тур
8 декабря, суббота 00:30 Эспаньол 2:2 Севилья
Испания. Кубок (2012/2013)
1/16 финала
ответный матч		 29 ноября, четверг 00:30 Эспаньол 0:3 Севилья
Испания. Кубок (2012/2013)
1/16 финала
первый матч		 1 ноября, четверг 22:00 Севилья 3:1 Эспаньол
Испания. Примера (2011/2012)
38 тур
13 мая, воскресенье 22:00 Эспаньол 1:1 Севилья
19 тур
14 января, суббота 21:00 Севилья 0:0 Эспаньол
Испания. Примера (2010/2011)
38 тур
21 мая, суббота 23:55 Эспаньол 2:3 Севилья
19 тур
15 января, суббота 23:55 Севилья 1:2 Эспаньол
Испания. Примера (2009/2010)
27 тур
20 марта, суббота 23:55 Эспаньол 2:0 Севилья
8 тур
24 октября, суббота 23:55 Севилья 0:0 Эспаньол
Испания. Примера (2008/2009)
23 тур
15 февраля, воскресенье 21:00 Эспаньол 0:2 Севилья
4 тур
24 сентября, среда 23:55 Севилья 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2007/2008)
24 тур
16 февраля, суббота 22:00 Эспаньол 2:4 Севилья
5 тур
25 сентября, вторник 23:00 Севилья 2:3 Эспаньол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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