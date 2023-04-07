Введите ваш ник на сайте

Севилья - Сельта

07.04.2023, Пятница, 22:00 мск Испания. Примера, 28 тур Севилья - Сельта
...
Матч начнется в 22:00 мск
...
Матч начнется в 22:00 мск
Испания. Примера (2022/2023)
15 тур
30 декабря, пятница 21:15 Сельта 1:1 Севилья
Испания. Примера (2021/2022)
22 тур
22 января, суббота 20:30 Севилья 2:2 Сельта
9 тур
17 октября, воскресенье 17:15 Сельта 0:1 Севилья
Испания. Примера (2020/2021)
30 тур
12 апреля, понедельник 22:00 Сельта 3:4 Севилья
10 тур
21 ноября, суббота 20:30 Севилья 4:2 Сельта
Испания. Примера (2019/2020)
23 тур
9 февраля, воскресенье 20:30 Сельта 2:1 Севилья
3 тур
30 августа, пятница 21:00 Севилья 1:1 Сельта
Испания. Примера (2018/2019)
22 тур
2 февраля, суббота 22:45 Сельта 1:0 Севилья
8 тур
7 октября, воскресенье 19:30 Севилья 2:1 Сельта
Испания. Примера (2017/2018)
31 тур
7 апреля, суббота 17:15 Сельта 4:0 Севилья
12 тур
18 ноября, суббота 20:30 Севилья 2:1 Сельта
Испания. Примера (2016/2017)
34 тур
27 апреля, четверг 21:30 Севилья 2:1 Сельта
15 тур
11 декабря, воскресенье 18:15 Сельта 0:3 Севилья
Испания. Кубок (2015/2016)
1/2 финала
ответный матч		 11 февраля, четверг 22:30 Сельта 2:2 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
23 тур
7 февраля, воскресенье 20:15 Сельта 1:1 Севилья
4 тур
20 сентября, воскресенье 13:00 Севилья 1:2 Сельта
Испания. Кубок (2015/2016)
1/2 финала
первый матч		 4 февраля, четверг 22:30 Севилья 4:0 Сельта
Испания. Примера (2014/2015)
36 тур
10 мая, воскресенье 22:00 Сельта 1:1 Севилья
17 тур
3 января, суббота 20:00 Севилья 1:0 Сельта
Испания. Примера (2013/2014)
31 тур
29 марта, суббота 21:00 Сельта 1:0 Севилья
12 тур
3 ноября, воскресенье 01:00 Севилья 0:1 Сельта
Испания. Примера (2012/2013)
26 тур
5 марта, вторник 00:30 Севилья 4:1 Сельта
7 тур
5 октября, пятница 23:30 Сельта 2:0 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
...
  • Читайте нас: 