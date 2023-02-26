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Севилья - Осасуна

26.02.2023, Воскресенье, 23:00 мск Испания. Примера, 23 тур Севилья - Осасуна
Испания. Кубок (2022/2023)
1/4 финала
26 января, четверг 00:00 Осасуна 2:1 Севилья
Испания. Примера (2022/2023)
1 тур
12 августа, пятница 22:00 Осасуна 2:1 Севилья
Испания. Примера (2021/2022)
23 тур
5 февраля, суббота 23:00 Осасуна 0:0 Севилья
12 тур
30 октября, суббота 17:15 Севилья 2:0 Осасуна
Испания. Примера (2020/2021)
24 тур
22 февраля, понедельник 23:00 Осасуна 0:2 Севилья
9 тур
7 ноября, суббота 20:30 Севилья 1:0 Осасуна
Испания. Примера (2019/2020)
26 тур
1 марта, воскресенье 14:00 Севилья 3:2 Осасуна
16 тур
8 декабря, воскресенье 23:00 Осасуна 1:1 Севилья
Испания. Сегунда (2017/2018)
22 тур
14 января, воскресенье 22:00 Севилья 0:1 Осасуна
1 тур
19 августа, суббота 20:00 Осасуна 1:1 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
38 тур
20 мая, суббота 22:00 Севилья 5:0 Осасуна
19 тур
22 января, воскресенье 14:00 Осасуна 3:4 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
29 тур
23 марта, воскресенье 15:00 Осасуна 1:2 Севилья
10 тур
27 октября, воскресенье 15:00 Севилья 2:1 Осасуна
Испания. Примера (2012/2013)
37 тур
26 мая, воскресенье 22:00 Осасуна 2:1 Севилья
18 тур
6 января, воскресенье 01:00 Севилья 1:0 Осасуна
Испания. Примера (2011/2012)
24 тур
19 февраля, воскресенье 01:00 Севилья 2:0 Осасуна
5 тур
20 сентября, вторник 22:00 Осасуна 0:0 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
36 тур
11 мая, среда 23:55 Осасуна 3:2 Севилья
17 тур
2 января, воскресенье 22:00 Севилья 1:0 Осасуна
Испания. Примера (2009/2010)
22 тур
14 февраля, воскресенье 21:00 Севилья 1:0 Осасуна
3 тур
19 сентября, суббота 22:00 Осасуна 0:2 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
36 тур
16 мая, суббота 22:00 Осасуна 0:0 Севилья
17 тур
4 января, воскресенье 21:00 Севилья 1:1 Осасуна
Испания. Примера (2007/2008)
21 тур
26 января, суббота 23:55 Севилья 2:1 Осасуна
2 тур
13 сентября, четверг 23:00 Осасуна 0:0 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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