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Вальядолид - Осасуна

12.02.2023, Воскресенье, 20:30 мск Испания. Примера, 21 тур Вальядолид - Осасуна
Испания. Примера (2022/2023)
12 тур
30 октября, воскресенье 16:00 Осасуна 2:0 Вальядолид
Испания. Примера (2020/2021)
27 тур
13 марта, суббота 20:30 Осасуна 0:0 Вальядолид
13 тур
11 декабря, пятница 23:00 Вальядолид 3:2 Осасуна
Испания. Примера (2019/2020)
20 тур
18 января, суббота 20:30 Осасуна 0:0 Вальядолид
4 тур
15 сентября, воскресенье 19:30 Вальядолид 1:1 Осасуна
Испания. Сегунда (2017/2018)
42 тур
2 июня, суббота 21:30 Вальядолид 2:0 Осасуна
21 тур
7 января, воскресенье 14:00 Осасуна 4:2 Вальядолид
Испания. Сегунда (2015/2016)
35 тур
24 апреля, воскресенье 13:00 Осасуна 1:0 Вальядолид
14 тур
22 ноября, воскресенье 14:00 Вальядолид 0:1 Осасуна
Испания. Сегунда (2014/2015)
38 тур
16 мая, суббота 19:15 Вальядолид 1:1 Осасуна
17 тур
14 декабря, воскресенье 14:00 Осасуна 2:1 Вальядолид
Испания. Примера (2013/2014)
33 тур
11 апреля, пятница 23:00 Осасуна 0:0 Вальядолид
14 тур
22 ноября, пятница 23:59 Вальядолид 0:1 Осасуна
Товарищеские матчи 2013

10 августа, суббота 22:00 Осасуна 1:1 Вальядолид
Испания. Примера (2012/2013)
29 тур
31 марта, воскресенье 14:00 Вальядолид 1:3 Осасуна
10 тур
4 ноября, воскресенье 20:50 Осасуна 0:1 Вальядолид
Испания. Примера (2009/2010)
23 тур
21 февраля, воскресенье 19:00 Осасуна 1:1 Вальядолид
4 тур
23 сентября, среда 22:00 Вальядолид 1:2 Осасуна
Испания. Примера (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 19:00 Вальядолид 0:0 Осасуна
14 тур
7 декабря, воскресенье 19:00 Осасуна 3:3 Вальядолид
Испания. Примера (2007/2008)
28 тур
16 марта, воскресенье 19:00 Вальядолид 0:0 Осасуна
9 тур
28 октября, воскресенье 19:00 Осасуна 2:2 Вальядолид
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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