Вальядолид - Осасуна

|12 тур
|30 октября, воскресенье
|16:00
|Осасуна
|2:0
|Вальядолид
|12 тур
|30 октября, воскресенье
|16:00
|Осасуна
|2:0
|Вальядолид
|27 тур
|13 марта, суббота
|20:30
|Осасуна
|0:0
|Вальядолид
|13 тур
|11 декабря, пятница
|23:00
|Вальядолид
|3:2
|Осасуна
|20 тур
|18 января, суббота
|20:30
|Осасуна
|0:0
|Вальядолид
|4 тур
|15 сентября, воскресенье
|19:30
|Вальядолид
|1:1
|Осасуна
|42 тур
|2 июня, суббота
|21:30
|Вальядолид
|2:0
|Осасуна
|21 тур
|7 января, воскресенье
|14:00
|Осасуна
|4:2
|Вальядолид
|35 тур
|24 апреля, воскресенье
|13:00
|Осасуна
|1:0
|Вальядолид
|14 тур
|22 ноября, воскресенье
|14:00
|Вальядолид
|0:1
|Осасуна
|38 тур
|16 мая, суббота
|19:15
|Вальядолид
|1:1
|Осасуна
|17 тур
|14 декабря, воскресенье
|14:00
|Осасуна
|2:1
|Вальядолид
|33 тур
|11 апреля, пятница
|23:00
|Осасуна
|0:0
|Вальядолид
|14 тур
|22 ноября, пятница
|23:59
|Вальядолид
|0:1
|Осасуна
|
|10 августа, суббота
|22:00
|Осасуна
|1:1
|Вальядолид
|29 тур
|31 марта, воскресенье
|14:00
|Вальядолид
|1:3
|Осасуна
|10 тур
|4 ноября, воскресенье
|20:50
|Осасуна
|0:1
|Вальядолид
|23 тур
|21 февраля, воскресенье
|19:00
|Осасуна
|1:1
|Вальядолид
|4 тур
|23 сентября, среда
|22:00
|Вальядолид
|1:2
|Осасуна
|33 тур
|26 апреля, воскресенье
|19:00
|Вальядолид
|0:0
|Осасуна
|14 тур
|7 декабря, воскресенье
|19:00
|Осасуна
|3:3
|Вальядолид
|28 тур
|16 марта, воскресенье
|19:00
|Вальядолид
|0:0
|Осасуна
|9 тур
|28 октября, воскресенье
|19:00
|Осасуна
|2:2
|Вальядолид
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Барселона
|25
|21
|2
|2
|47:8
|+39
|65
|2.
|Реал
|25
|17
|5
|3
|50:19
|+31
|56
|3.
|Атлетико М
|25
|14
|6
|5
|39:19
|+20
|48
|4.
|Реал Сосьедад
|25
|13
|6
|6
|33:24
|+9
|45
|5.
|Бетис
|25
|12
|6
|7
|33:26
|+7
|42
|6.
|Вильярреал
|25
|11
|5
|9
|29:24
|+5
|38
|7.
|Райо Вальекано
|25
|9
|8
|8
|29:28
|+1
|35
|8.
|Осасуна
|25
|9
|7
|9
|22:24
|-2
|34
|9.
|Атлетик Б
|25
|9
|6
|10
|33:27
|+6
|33
|10.
|Мальорка
|25
|9
|5
|11
|22:26
|-4
|32
|11.
|Сельта
|25
|8
|7
|10
|29:34
|-5
|31
|12.
|Жирона
|25
|8
|6
|11
|38:39
|-1
|30
|13.
|Севилья
|25
|7
|7
|11
|29:40
|-11
|28
|14.
|Вальядолид
|25
|8
|4
|13
|19:35
|-16
|28
|15.
|Эспаньол
|25
|6
|9
|10
|31:39
|-8
|27
|16.
|Кадис
|25
|6
|9
|10
|20:37
|-17
|27
|17.
|Валенсия
|25
|7
|5
|13
|28:28
|0
|26
|18.
|Хетафе
|25
|6
|8
|11
|25:34
|-9
|26
|19.
|Альмерия
|25
|7
|4
|14
|29:44
|-15
|25
|20.
|Эльче
|25
|2
|7
|16
|19:49
|-30
|13