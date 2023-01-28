Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Мальорка
Кадис - Мальорка: обзор матча 28 января 2023
Кадис
28.01.2023, суббота, 16:00
Испания. Примера, 19 тур
2 : 0
Завершен
Мальорка
10'
Т. Бонгонда
38'
Алекс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кадис - Мальорка
90'
+3
Желтая карточка
А. Ндиайе
Замена
Р. Парра
️️️️
Т. Бонгонда
83'
Замена
Р. Марти
️️️️
А. Негредо
78'
Замена
С. Арсамендия
️️️️
Б. Окампо
78'
Желтая карточка
И. Карселен
77'
74'
Замена
А. Санчес
️️️️
Д. Родригес
74'
Замена
Анхель
️️️️
Л. Кан Ин
Замена
Фали
️️️️
Р. Алькарас
69'
65'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
П. Маффео
59'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
К. Гренье
Желтая карточка
Р. Алькарас
50'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Э. Лосано
46'
46'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
Х. Копете
44'
Желтая карточка
Х. Копете
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Алекс
38'
ГОЛ! 1:0!
Т. Бонгонда
Пас отдал
А. Негредо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
17
Брайан Окампо
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
8
Алекс
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Дани Родригес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Кадис
13
Виктор Азнар
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
4
Карлос Гарсия
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
77
Мамади Диарра
ЛВ
5
Иуба Диарра
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
13
Лео Роман
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
9
Абдон
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
4-1-3-2
23
Ледесма
18
Эспино
23
Эрнандес
15
Мбайе
20
Карселен
4
Алькарас
17
Окампо
8
Алекс
10
Бонгонда
21
Негредо
11
Лосано
3-2-2-2-1
1
Райкович
24
Вальент
21
Раильо
3
Копете
24
Маффео
24
Коста
19
Гренье
16
Руис де Галаррета
14
Родригес
7
Кан Ин
19
Мурики
17
Окампо
15
Арсамендия
15
Арсамендия
17
Окампо
4
Алькарас
3
Фали
3
Фали
4
Алькарас
10
Бонгонда
36
Парра
36
Парра
10
Бонгонда
11
Лосано
8
Эскаланте
8
Эскаланте
11
Лосано
21
Негредо
9
Марти
9
Марти
21
Негредо
24
Маффео
20
Гонсалес
20
Гонсалес
24
Маффео
14
Родригес
6
Санчес
6
Санчес
14
Родригес
19
Гренье
21
Ндиайе
21
Ндиайе
19
Гренье
7
Кан Ин
9
Анхель
9
Анхель
7
Кан Ин
3
Копете
9
Кадевере
9
Кадевере
3
Копете
Остались в запасе
Кадис
Мальорка
13
Виктор Азнар
ВР
4
Карлос Гарсия
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
77
Мамади Диарра
ЛВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
1
Доминик Грейф
ВР
13
Лео Роман
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Виктор Азнар
ВР
4
Карлос Гарсия
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
77
Мамади Диарра
ЛВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
13
Лео Роман
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Кадис - Мальорка
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Мирандилья
Новости команд
Все
Кадис
Мальорка
Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Милана» закончил карьеру в 32 года
29 августа
1
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Названа проблема, которая пока мешает переходу Кравцова в «Локомотив»
12 июля
4
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
3 июля
7
Клуб Сегунды предложил российскому хавбеку контракт на 3 года
21 июня
7
Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Милана» закончил карьеру в 32 года
29 августа
1
Названа проблема, которая пока мешает переходу Кравцова в «Локомотив»
12 июля
4
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
3 июля
7
Клуб Сегунды предложил российскому хавбеку контракт на 3 года
21 июня
7
Защитник «Сочи» перейдет в испанский клуб
2025.12.08 13:21
2
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+